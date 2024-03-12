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Чудовий гол Мудрика приніс Челсі перемогу над Ньюкаслом

12 березня 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Чудовий гол Мудрика приніс Челсі перемогу над Ньюкаслом
Михайло Мудрик забив гол у ворота "Ньюкасла". Фото: Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 28-му турі Англійської прем'єр-ліги "Челсі" приймав "Ньюкасл". Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик розпочав матч на лаві запасних.

"Челсі" вдалося перемогти у цьому матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Челсі" вдалося дуже швидко відкрити рахунок. Вже на 6-й хвилині Гюсто прострілив з правого флангу, Ботман на ближній штанзі перевів м'яч на Палмера, що стояв перед штрафним майданчиком. Півзахисник "синіх" пробив по воротах, а Джексон підставив ногу під м'яч — 1:0.

Наприкінці першого тайму "Ньюкасл" зрівняв рахунок після удару Ісака в дальній правий кут воріт.

На 57-й хвилині "Челсі" знову вийшов уперед. Енцо віддав на Палмера пас до межі штрафного майданчика і той пробив під ближню штангу.

На 70-й хвилині Мудрик замінив на полі Стерлінга, а через шість хвилин він забив третій м'яч. Михайло на великій швидкості відібрав м'яч у Галлахера, який стояв перед штрафним, обіграв захисника, воротаря і забив у порожні ворота.

На голи Палмера та Мудрика "Ньюкасл" зміг відповісти лише голом Мерфі на 90-й хвилині.

"Челсі" — "Ньюкасл" — 3:2

Голи: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 78 — Ісак, 43, Мерфі, 90

"Челсі": Петрович — Гюсто, Дісасі, Чалоба, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Палмер, Галахер, Стерлінг (Мудрик, 70) — Джексон.

"Ньюкасл": Дубравка — Лівраменто, Шер, Ботман, Берн (Крафт, 69) — Лонгстафф, Жімарайш (Уайт, 81), Віллок (Майлі, 80) — Альмірон (Андерсон, 69), Ісак, Гордон (Мерфі, 46).

Попередження: Стерлінг — Уайт

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футбол
Михайло Мудрик
Ньюкасл Юнайтед
Челсі
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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