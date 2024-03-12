Великолепный гол Мудрика принес Челси победу над Ньюкаслом — видео

Михаил Мудрик забил гол в ворота "Ньюкасла". Фото: Reuters/Matthew Childs

В 28-м туре Английской премьер-лиги "Челси" принимал "Ньюкасл". Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных.

"Челси" удалось победить в этом матче, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Челси" удалось очень быстро открыть счет. Уже на 6-й минуте Гюсто прострелил с правого фланга, Ботман на ближней штанге перевел мяч на стоящего перед штрафной площадкой Палмера. Полузащитник "синих" пробил по воротам, а Джексон подставил ногу под мяч — 1:0.

В концовке первого тайма "Ньюкасл" сравнял счет после удара Исака в дальний правый угол ворот.

На 57-й минуте "Челси" снова вышел вперед. Энцо отдал на Палмер пас к черте штрафной и он пробил под ближнюю штангу.

На 70-й минуте Мудрик заменил на поле Стерлинга, а через шесть минут он забил третий мяч. Михаил на большой скорости отобрал мяч у стоящего перед штрафной Галлахера, обыграл защитника, вратаря и забил в пустые ворота.

На голы Палмера и Мудрика "Ньюкасл" смог ответить только голом Мерфи на 90-й минуте.

"Челси" — "Ньюкасл" — 3:2

Голы: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 78 — Исак, 43, Мерфи, 90

"Челси": Петрович — Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья — Энцо, Кайседо — Палмер, Галлахер, Стерлинг (Мудрик, 70) — Джексон.

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Крафт, 69) — Лонгстафф, Жимарайш (Уайт, 81), Виллок (Майли, 80) — Альмирон (Андерсон, 69), Исак, Гордон (Мерфи, 46).

Предупреждение: Стерлинг — Уайт

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