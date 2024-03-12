Мудрик забил Ньюкаслу — как болельщики Челси отреагировали на гол украинца

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

В 28-м туре Английской премьер-лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:2. Один из голов забил украинский вингер Михаил Мудрик.

Портал Новини.LIVE представляет реакцию некоторых болельщиков на гол украинца.

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Реакция болельщиков "Челси"

Фанатам "синих" очень понравился гол Мудрика и поэтому они обвиняли главного тренера Мауриссио Почеттино в недоверии к украинцу. Также досталось Рахиму Стерлингу, которого Михаил заменил на 70-й минуте.

chic_mimilee: "Всегда рад, когда он забивает 🥹 Я так хочу, чтобы у него все получилось".

just_ayo_f: "Спорим, он не будет начинать следующую игру в старте, даже если забьет 10 плюс голов в этой игре 😂".

aldink__: "Поставь Мудрыка в игру и он забьет... Доверяй звездному парню!!!"

ryadh05: "Стерлинг больше никогда не должен надевать футболку "Челси". Поставьте ему такую же лавочку, как мы Мудрику ставили весь сезон".

elizabethume8: "Мудрик любит забивать "Ньюкаслу", я бы хотел, чтобы он начал финал Кубка Англии против Ливерпуля, мы бы выиграли".

empresschelsea: "Дайте ему время и дайте ему возможности и он пойдет на самую вершину. Давно не улыбался, глядя на "Челси", но сегодня вечером улыбнулся от Мудрика. Так рада видеть, как он забивает, никогда не откажусь от его таланта, с этого момента он должен начинать каждую игру в старте".

vic.bachtis: "Почеттино наградит Мудрыка на следующую игру тем, что он будет смотреть игру Стерлинга на скамейке в течение 70 минут".

darlingtongoofy: "Почему он не начинает в старте???? Упрямство Почеттино заставило нас проиграть несколько важных игр в этом сезоне".

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