Биатлонистка Джима установила новый рекорд

Юлия Джима после гонки. Фото: ukrbiathlon

Известная украинская спортсменка Юлия Джима оказалась в элитном клубе биатлонистов. Она стала 72 представительницей этого вида спорта, которой удалось провести 300 гонок в карьере.

Джима стала третьей украинкой в этом почетном списке, сообщает "Укрбиатлон".

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На вершине рейтинга биатлонистов, которые провели больше всего гонок в истории этого вида спорта, остается Уле-Эйнар Бьерндален из Норвегии. Он сумел провести 582 гонки. В общей сложности 72 спортсмена вошли в почетный клуб биатлонистов, который провели 300 или больше гонок. Теперь в их числе появилась еще одна украинка.

Юлия Джима на Олимпиаде. Фото: instagram.com/julidzhima/

Достижение Джимы

До начала сезона 2023/2024 всего два украинца провели больше 300 гонок в карьере. Это Андрей Дериземля и Валентина Семеренко. Первый из них уже завершил карьеру, второй официально не объявлял об уходе из большого спорта.

Во время чемпионата мира-2024 по биатлону Юлия Джима догнала Елену Билосюк по количеству проведенных гонок. Опытная 37-летняя спортсменка не восстановилась после травмы, что и позволило Джиме вырваться вперед.

Во время предпоследнего этапа Кубка мира в Солт-Лейк Сити Джима провела три гонки: спринт, эстафету и преследование. В общей сложности на счету киевлянки 301 гонка.

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