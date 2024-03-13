Шахтер подписал контракт с будущей звездой украинского футбола
Голкипер молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн летом станет футболистом донецкого "Шахтера". Он уже подписал предварительный контракт с "горняками".
Фесюн стал одним из открытий нынешнего сезона в УПЛ, сообщает в своем Telegram-аккаунте журналист Владимир Зверов.
Руководство донецкого "Шахтера" оформило трансфер вратаря украинской молодежки Кирилла Фесюна. "Колос" получил за своего футболиста три миллиона евро. Эта сумма была прописана в контракте голкипера, и "горняки" решили выплатить ее без торгов.
Конкурент для Ризныка
В сезоне 2023/2024 Фесюн выходил на поле 19 раз. Он пропустил 14 голов в свои ворота, однако в десяти поединках сумел сохранить их в неприкосновенности.
"Шахтер" собирался сделать "Колосу" предложение по 21-летнему Фесюну только летом. Однако "горняки" решили поспешить и проявить настойчивость из-за того, что в услугах молодого игрока заинтересованы клубы из Германии и Англии.
Напомним, Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.
Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.
Биатлонистка Джима установила новый рекорд.
Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.
"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.
Читайте Новини.LIVE!