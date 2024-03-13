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Шахтер подписал контракт с будущей звездой украинского футбола

13 марта 2024 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер подписал контракт с будущей звездой украинского футбола
Кирилл Фесюн после матча. Фото: instagram.com/kiril_fesyun23/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн летом станет футболистом донецкого "Шахтера". Он уже подписал предварительный контракт с "горняками". 

Фесюн стал одним из открытий нынешнего сезона в УПЛ, сообщает в своем Telegram-аккаунте журналист Владимир Зверов

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Руководство донецкого "Шахтера" оформило трансфер вратаря украинской молодежки Кирилла Фесюна. "Колос" получил за своего футболиста три миллиона евро. Эта сумма была прописана в контракте голкипера, и "горняки" решили выплатить ее без торгов. 

молодежная сборная Украины
Футболисты молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/kiril_fesyun23/

Конкурент для Ризныка 

В сезоне 2023/2024 Фесюн выходил на поле 19 раз. Он пропустил 14 голов в свои ворота, однако в десяти поединках сумел сохранить их в неприкосновенности. 

Кирилл Фесюн
Кирилл Фесюн в игре. Фото: instagram.com/kiril_fesyun23/

"Шахтер" собирался сделать "Колосу" предложение по 21-летнему Фесюну только летом. Однако "горняки" решили поспешить и проявить настойчивость из-за того, что в услугах молодого игрока заинтересованы клубы из Германии и Англии. 

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