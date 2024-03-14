Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный впервые забил в АПЛ — видео гола, оценка за матч arrow

Забарный впервые забил в АПЛ — видео гола, оценка за матч

14 марта 2024 07:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Забарный впервые забил в АПЛ — видео гола, оценка за матч
Илья Забарный после забитого гола в ворота "Лутона". Фото: "Борнмут"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный в рамках перенесенного матча 17-го тура АПЛ сыграл против "Лутона". Футболист помог одержать волевую победу команде, которая проигрывала по ходу матча — 0:3.

К тому же, Илья смог забить свой первый гол в составе "Борнмута", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Забарный сыграл против "Лутона"

Забарный вышел на поле с первых минут матча и отыграл без замен. На 62-й минуте матча при счете 1:3 Илья забил второй мяч своей команды.

После углового с правого фланга Илья пробил головой и мяч пересек линию ворот. Это первый гол Ильи за 38 матчей в составе "Борнмута".

Затем "вишни" смогли забить еще дважды и оформили победу со счетом 4:3.

Забарный за матч выиграл две из трех дуэлей на земле, единственную на втором этаже, допустил 11 потерь, сделал один фол, 62 касания мяча, 83% точности передач (44 из 53) и 4 из 12 длинных пасов.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца на оценку 6,8 — по величине седьмая в команде.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца на 6,9 балла. Выше только у семи игроков "Борнмута".

После победы "Борнмут" закрепился на 13-й позиции. У них столько же очков, как и у 12-го "Фулхэма" и гандикап в шесть баллов от идущего 14-м "Кристал Пелас".

Напомним, Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд. 

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

"Шахтер" подписал контракт с будущей звездой украинского футбола.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

футбол
Илья Забарный
Борнмут
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше