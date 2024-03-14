Забарный впервые забил в АПЛ — видео гола, оценка за матч

Илья Забарный после забитого гола в ворота "Лутона". Фото: "Борнмут"

Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный в рамках перенесенного матча 17-го тура АПЛ сыграл против "Лутона". Футболист помог одержать волевую победу команде, которая проигрывала по ходу матча — 0:3.

К тому же, Илья смог забить свой первый гол в составе "Борнмута", сообщил портал Новини.LIVE.

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Забарный вышел на поле с первых минут матча и отыграл без замен. На 62-й минуте матча при счете 1:3 Илья забил второй мяч своей команды.

После углового с правого фланга Илья пробил головой и мяч пересек линию ворот. Это первый гол Ильи за 38 матчей в составе "Борнмута".

Затем "вишни" смогли забить еще дважды и оформили победу со счетом 4:3.

Забарный за матч выиграл две из трех дуэлей на земле, единственную на втором этаже, допустил 11 потерь, сделал один фол, 62 касания мяча, 83% точности передач (44 из 53) и 4 из 12 длинных пасов.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца на оценку 6,8 — по величине седьмая в команде.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца на 6,9 балла. Выше только у семи игроков "Борнмута".

После победы "Борнмут" закрепился на 13-й позиции. У них столько же очков, как и у 12-го "Фулхэма" и гандикап в шесть баллов от идущего 14-м "Кристал Пелас".

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