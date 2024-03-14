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Забарний вперше забив в АПЛ — відео голу, оцінка за матч

14 березня 2024 07:55
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Агабекян Карен
редактор
Забарний вперше забив в АПЛ — відео голу, оцінка за матч
Ілля Забарний після забитого гола у ворота "Лутона". Фото: "Борнмут"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український центральний захисник "Борнмуту" Ілля Забарний у рамках перенесеного матчу 17 туру АПЛ зіграв проти "Лутона". Футболіст допоміг здобути вольову перемогу команді, яка програвала по ходу матчу — 0:3.

До того ж, Ілля зміг забити свій перший гол у складі "Борнмуту", повідомив портал Новини.LIVE.

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Забарний вийшов на поле з перших хвилин матчу та відіграв без замін. На 62-й хвилині матчу за рахунку 1:3 Ілля забив другий м'яч своєї команди.

Після кутового з правого флангу Ілля пробив головою і м'яч перетнув лінію воріт. Це перший гол Іллі за 38 матчів у складі "Борнмуту".

Потім "вишні" змогли забити ще двічі та оформили перемогу з рахунком 4:3.

Забарний за матч виграв дві з трьох дуелей на землі, єдину на другому поверсі, допустив 11 втрат, зробив один фол, 62 торкання м'яча, 83% точності передач (44 з 53) та 4 з 12 довгих пасів.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця на оцінку 6,8 — за величиною сьома в команді.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця на 6,9 балів. Вище лише у семи гравців "Борнмуту".

Після перемоги "Борнмут" закріпився на 13 позиції. У них стільки ж очок, як і у 12-го "Фулхема" і гандикап у шість балів від "Крістал Пелас", що йде 14-м.

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футбол
Ілля Забарний
Борнмут
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