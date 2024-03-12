​​​​​​​Оценки Мудрика за матч с Ньюкаслом — украинец вырвал для Челси победу

Михаил Мудрик забивает гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

В 28-м туре Английской премьер-лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл". Один из голов забил украинский вингер Михаил Мудрик.

За свой перфоманс Михаил был удостоен средних оценок за матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мудрик появился на поле на 70-й минуте матча вместо Рахима Стерлинга, а на 76-й забил третий мяч для своей команды.

Михаил на большой скорости отобрал мяч у стоящего перед штрафной площадкой Конора Галлахера, обыграл защитника, вратаря и забил в пустые ворота.

Статистический портал WhoScored оценил игру Михаила на 7.3 балла — средний показатель по команде. Лучшими в обеих команд стали Коул Палмер (8,5) и Николя (8.3).

Оценки WhoScored за матч "Челси" — "Ньюкасл". Фото: скриншот

SofaScore оценил игру Мудрика на 7.8 баллов. Лучшим в матче стал Палмер — 8.2.

Оценки SofaScore за матч "Челси" — "Ньюкасл". Фото: скриншот

В текущем сезоне в 29 матчах во всех турнирах Мудрик забил шесть мячей и сделал три ассиста.

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