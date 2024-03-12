Оценки Мудрика за матч с Ньюкаслом — украинец вырвал для Челси победу
В 28-м туре Английской премьер-лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл". Один из голов забил украинский вингер Михаил Мудрик.
За свой перфоманс Михаил был удостоен средних оценок за матч, сообщил портал Новини.LIVE.
Какие оценки получил Мудрик
Мудрик появился на поле на 70-й минуте матча вместо Рахима Стерлинга, а на 76-й забил третий мяч для своей команды.
Михаил на большой скорости отобрал мяч у стоящего перед штрафной площадкой Конора Галлахера, обыграл защитника, вратаря и забил в пустые ворота.
Статистический портал WhoScored оценил игру Михаила на 7.3 балла — средний показатель по команде. Лучшими в обеих команд стали Коул Палмер (8,5) и Николя (8.3).
SofaScore оценил игру Мудрика на 7.8 баллов. Лучшим в матче стал Палмер — 8.2.
В текущем сезоне в 29 матчах во всех турнирах Мудрик забил шесть мячей и сделал три ассиста.
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