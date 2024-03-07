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Мудрик организовал приятный сюрприз для 13-летнего украинского переселенца

7 марта 2024 16:50
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик организовал приятный сюрприз для 13-летнего украинского переселенца
Переселенец Паша и Михаил Мудрик. Фото: АПЛ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик и Английская премьер-лига (АПЛ) поучаствовали в воплощении мечты ребенка. Им оказался 13-летний переселенец из Украины Павел.

Сюжет с Мудриком и мальчиком Пашей опубликовал канал АПЛ.

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Как сообщили в АПЛ, юный переселенец написал Мудрику письмо, где сообщил, что болеет за него и за "Челси". Это привлекло внимание футболиста и лиги.

К тому же для Мудрик большой теннис стал хобби, а Паша занимается им с 6 лет. На этой почве они нашли общий язык и сыграли друг с другом.

Мудрик отметил, что у парня талант и в будущем он будет болеть за него.

Мудрик в текущем сезоне во всех турнирах провел 28 матчей, где забил пять мячей и сделал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 40 млн евро.

В лондонском клубе Михаил является игроком ротации, который летом может сменить клуб на лондонский "Арсенал".

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

футбол
переселенцы
Михаил Мудрик
Челси
АПЛ

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