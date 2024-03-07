Мудрик організував приємний сюрприз для 13-річного українського переселенця

Переселенець Паша та Михайло Мудрик. Фото: АПЛ

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик та Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) взяли участь у втіленні мрії дитини. Ним виявився 13-річний переселенець з України Павло.

Сюжет з Мудриком та хлопчиком Пашею опублікував канал АПЛ.

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Як повідомили в АПЛ, юний переселенець написав Мудрику листа, де повідомив, що вболіває за нього та за "Челсі". Це привернуло увагу футболіста та ліги.

До того ж для Мудрика великий теніс став хобі, а Паша займається ним з 6 років. На цьому ґрунті вони порозумілися і зіграли один з одним.

Мудрик зазначив, що у хлопця талант і в майбутньому він вболіватиме за нього.

Мудрик у поточному сезоні у всіх турнірах провів 28 матчів, де забив п'ять м'ячів і зробив три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 40 млн євро.

У лондонському клубі Михайло є гравцем ротації, який улітку може змінити клуб на лондонський "Арсенал".

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