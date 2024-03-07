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Мудрик організував приємний сюрприз для 13-річного українського переселенця

7 березня 2024 16:50
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик організував приємний сюрприз для 13-річного українського переселенця
Переселенець Паша та Михайло Мудрик. Фото: АПЛ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик та Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) взяли участь у втіленні мрії дитини. Ним виявився 13-річний переселенець з України Павло.

Сюжет з Мудриком та хлопчиком Пашею опублікував канал АПЛ.

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Як повідомили в АПЛ, юний переселенець написав Мудрику листа, де повідомив, що вболіває за нього та за "Челсі". Це привернуло увагу футболіста та ліги.

До того ж для Мудрика великий теніс став хобі, а Паша займається ним з 6 років. На цьому ґрунті вони порозумілися і зіграли один з одним.

Мудрик зазначив, що у хлопця талант і в майбутньому він вболіватиме за нього.

Мудрик у поточному сезоні у всіх турнірах провів 28 матчів, де забив п'ять м'ячів і зробив три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 40 млн євро.

У лондонському клубі Михайло є гравцем ротації, який улітку може змінити клуб на лондонський "Арсенал".

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

"Жирона" претендує на двох гравців "Шахтаря" — про кого йдеться.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

футбол
переселенці
Михайло Мудрик
Челсі
АПЛ

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