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Оцінки Мудрика за матч з Ньюкаслом — українець вирвав для Челсі перемогу

12 березня 2024 07:45
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Агабекян Карен
редактор
Оцінки Мудрика за матч з Ньюкаслом — українець вирвав для Челсі перемогу
Михайло Мудрик забиває гол. Фото: Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 28-му турі Англійської прем'єр-ліги "Челсі" обіграв "Ньюкасл". Один із голів забив український вінгер Михайло Мудрик.

За свій перфоманс Михайло отримав середні оцінки за матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Які оцінки отримав Мудрик

Мудрик з'явився на полі на 70-й хвилині матчу замість Рахіма Стерлінга, а на 76 забив третій м'яч для своєї команди.

Михайло на великій швидкості відібрав м'яч у Конора Галлахера, який стояв перед штрафним майданчиком, обіграв захисника, воротаря і забив у порожні ворота.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Михайла на 7.3 бали — середній показник по команді. Найкращими в обох команд стали Коул Палмер (8,5) та Ніколя Джексон (8.3).

Челсі - Ньюкасл
Оцінки WhoScored за матч "Челсі" — "Ньюкасл". Фото: скриншот

SofaScore оцінив гру Мудрика на 7,8 балів. Найкращим у матчі став Палмер — 8.2.

Челсі - Ньюкасл
Оцінки SofaScore за матч "Челсі" - "Ньюкасл". Фото: скриншот

У поточному сезоні у 29 матчах у всіх турнірах Мудрик забив шість м'ячів і зробив три асисти.

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футбол
Михайло Мудрик
Ньюкасл Юнайтед
Челсі
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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