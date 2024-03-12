Оцінки Мудрика за матч з Ньюкаслом — українець вирвав для Челсі перемогу
У 28-му турі Англійської прем'єр-ліги "Челсі" обіграв "Ньюкасл". Один із голів забив український вінгер Михайло Мудрик.
За свій перфоманс Михайло отримав середні оцінки за матч, повідомив портал Новини.LIVE.
Які оцінки отримав Мудрик
Мудрик з'явився на полі на 70-й хвилині матчу замість Рахіма Стерлінга, а на 76 забив третій м'яч для своєї команди.
Михайло на великій швидкості відібрав м'яч у Конора Галлахера, який стояв перед штрафним майданчиком, обіграв захисника, воротаря і забив у порожні ворота.
Статистичний портал WhoScored оцінив гру Михайла на 7.3 бали — середній показник по команді. Найкращими в обох команд стали Коул Палмер (8,5) та Ніколя Джексон (8.3).
SofaScore оцінив гру Мудрика на 7,8 балів. Найкращим у матчі став Палмер — 8.2.
У поточному сезоні у 29 матчах у всіх турнірах Мудрик забив шість м'ячів і зробив три асисти.
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