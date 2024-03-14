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Динамо отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника

14 марта 2024 16:16
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Динамо отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника
Тренер Александр Шовковский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Юный футболист киевского "Динамо" Даниил Моисеев может сменить клуб задолго до того, как получит шанс проявить себя в юношеской команде "бело-синих". На игрока претендуют несколько клубов из Бундеслиги.

Команды Бундеслиги обратили внимание на "динамовца" во время тренировок киевлян в Германии, сообщает Legioners.com.ua

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В начале полномасштабной интервенции россиян в 2022 году руководство "Динамо" сумело эвакуировать своих молодых футболистов в Германию, где они провели несколько месяцев. Та поездка может стать судьбоносной для одного из киевских футболистов. 

Даниил Моисеев
Даниил Моисеев во время тренировки. Фото: legioners.com.ua

Трансфер воспитанника "Динамо" 

Молодой 16-летний вратарь Даниил Моисеев уже несколько лет занимается в академии киевского клуба. Его уже внесли в заявку юношеского состава "Динамо", однако вратарь еще не успел дебютировать в этой команде. 

Сразу несколько немецких клубов хотят предложить контракт Моисееву. Наиболее активными потенциальными покупателями стали "Боруссия" из Менхенгладбаха и берлинская "Герта". Немцы готовы предложить "Динамо" сумму отступных за игрока, но подробности будущей сделки не известны. 

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