Динамо отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника

Тренер Александр Шовковский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Юный футболист киевского "Динамо" Даниил Моисеев может сменить клуб задолго до того, как получит шанс проявить себя в юношеской команде "бело-синих". На игрока претендуют несколько клубов из Бундеслиги.

Команды Бундеслиги обратили внимание на "динамовца" во время тренировок киевлян в Германии, сообщает Legioners.com.ua.

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Даниил Моисеев во время тренировки. Фото: legioners.com.ua

Трансфер воспитанника "Динамо"

Молодой 16-летний вратарь Даниил Моисеев уже несколько лет занимается в академии киевского клуба. Его уже внесли в заявку юношеского состава "Динамо", однако вратарь еще не успел дебютировать в этой команде.

Сразу несколько немецких клубов хотят предложить контракт Моисееву. Наиболее активными потенциальными покупателями стали "Боруссия" из Менхенгладбаха и берлинская "Герта". Немцы готовы предложить "Динамо" сумму отступных за игрока, но подробности будущей сделки не известны.

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