Динамо отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника
Юный футболист киевского "Динамо" Даниил Моисеев может сменить клуб задолго до того, как получит шанс проявить себя в юношеской команде "бело-синих". На игрока претендуют несколько клубов из Бундеслиги.
Команды Бундеслиги обратили внимание на "динамовца" во время тренировок киевлян в Германии, сообщает Legioners.com.ua.
В начале полномасштабной интервенции россиян в 2022 году руководство "Динамо" сумело эвакуировать своих молодых футболистов в Германию, где они провели несколько месяцев. Та поездка может стать судьбоносной для одного из киевских футболистов.
Трансфер воспитанника "Динамо"
Молодой 16-летний вратарь Даниил Моисеев уже несколько лет занимается в академии киевского клуба. Его уже внесли в заявку юношеского состава "Динамо", однако вратарь еще не успел дебютировать в этой команде.
Сразу несколько немецких клубов хотят предложить контракт Моисееву. Наиболее активными потенциальными покупателями стали "Боруссия" из Менхенгладбаха и берлинская "Герта". Немцы готовы предложить "Динамо" сумму отступных за игрока, но подробности будущей сделки не известны.
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