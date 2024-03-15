Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира

Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: Reuters/Molly Darlington

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из кандидатов на трансфер в известный европейский клуб. "Ириски" отпустят молодого футболиста, если получат по нему выгодное предложение.

Судьба Миколенко будет решена через несколько месяцев, сообщает Bild.

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Контракт Виталия Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года. Он проводит удачный сезон за английскую команду и регулярно получает высокие оценки за свою игру. Благодаря этому на украинца обратили внимание в других европейских лигах.

Виталий Миколенко в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Трансфер Миколенко из "Эвертона"

Главным претендентом на украинского защитника стала мюнхенская "Бавария", которая включила фамилию Виталия в список потенциальных кандидатов на замену Альфонсо Дэйвису. Летом канадский футболист перейдет в мадридский "Реал", и немецкий клуб уже сейчас ищет замену игроку.

"Эвертон" хочет получить за Миколенко не меньше 30 млн евро. В "Баварии" примут решение по Виталию после того, как станет известно, кто возглавит мюнхенскую команду вместо Томаса Тухеля.

В сезоне 2023/2024 Миколенко провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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