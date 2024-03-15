Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира arrow

Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира

15 марта 2024 08:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира
Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из кандидатов на трансфер в известный европейский клуб. "Ириски" отпустят молодого футболиста, если получат по нему выгодное предложение. 

Судьба Миколенко будет решена через несколько месяцев, сообщает Bild

Читайте также:

Контракт Виталия Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года. Он проводит удачный сезон за английскую команду и регулярно получает высокие оценки за свою игру. Благодаря этому на украинца обратили внимание в других европейских лигах. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Трансфер Миколенко из "Эвертона" 

Главным претендентом на украинского защитника стала мюнхенская "Бавария", которая включила фамилию Виталия в список потенциальных кандидатов на замену Альфонсо Дэйвису. Летом канадский футболист перейдет в мадридский "Реал", и немецкий клуб уже сейчас ищет замену игроку. 

"Эвертон" хочет получить за Миколенко не меньше 30 млн евро. В "Баварии" примут решение по Виталию после того, как станет известно, кто возглавит мюнхенскую команду вместо Томаса Тухеля. 

В сезоне 2023/2024 Миколенко провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. 

Напомним, Довбик летом переедет в АПЛ — "Жирона" заработает большие деньги. 

Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.

"Динамо" отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника.

Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

Мудрик подешевел на 5 млн, а Забарный растет как "на дрожжах" — обновлены цены АПЛ.

спорт
футбол
Эвертон
Футбол трансферы
Виталий Миколенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше