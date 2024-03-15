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Мудрик подешевел на 5 млн, а Забарный растет как "на дрожжах" — обновлены цены АПЛ

15 марта 2024 08:25
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик подешевел на 5 млн, а Забарный растет как "на дрожжах" — обновлены цены АПЛ
Илия Забарный и Михаил Мудрик. Фото: "Трансфермаркт"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Неубедительные выступления украинского вингера Михаила Мудрика привели к очередному падению его стоимости. Противоположная ситуация с защитником "Борнмута" Ильей Забарным.

Цены на футболистов Английской премьер-лиги обновил авторитетный статистический портал "Трансфермаркт".

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Егор Ярмолюк
19-летний игрок "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Фото: twitter.com/BrentfordFC

Как изменились ценники на украинских футболистов АПЛ

Самым дорогим украинским футболистом в АПЛ продолжает оставаться Александр Зинченко, стоимость которого не изменилась — 42 млн евро.

Падение зафиксировано у вингера "Челси" Михаила Мудрика. Миша потерял 5 млн евро от своей стоимости и теперь стоит 35 млн евро.

На 3 млн евро возросла цена на центрального защитника "Борнмута" Илью Забарного, который сейчас стоит 28 млн евро. Такой же ценник на игроке "Эвертона" Виталие Миколенко.

В два раза вырос ценник на полузащитнике "Брентфорда" Егоре Ярмолюке. Сейчас футболист оценивается в 5 млн евро.

Отметим, что вскоре после АПЛ должны обновить цены на игроков чемпионата Испании. Больше всего рост ожидается от Андрея Лунина. Виктор Цыганков и Артем Довбик могут наконец достичь отметки в 30 млн евро.

Напомним, Довбик летом переедет в АПЛ — "Жирона" заработает большие деньги. 

Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.

"Динамо" отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника.

Агент Судакова рассказал о трансфере игрока.

Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

футбол
Михаил Мудрик
Илья Забарный
Егор Ярмолюк
АПЛ

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