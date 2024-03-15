Мудрик подешевел на 5 млн, а Забарный растет как "на дрожжах" — обновлены цены АПЛ
Неубедительные выступления украинского вингера Михаила Мудрика привели к очередному падению его стоимости. Противоположная ситуация с защитником "Борнмута" Ильей Забарным.
Цены на футболистов Английской премьер-лиги обновил авторитетный статистический портал "Трансфермаркт".
Как изменились ценники на украинских футболистов АПЛ
Самым дорогим украинским футболистом в АПЛ продолжает оставаться Александр Зинченко, стоимость которого не изменилась — 42 млн евро.
Падение зафиксировано у вингера "Челси" Михаила Мудрика. Миша потерял 5 млн евро от своей стоимости и теперь стоит 35 млн евро.
На 3 млн евро возросла цена на центрального защитника "Борнмута" Илью Забарного, который сейчас стоит 28 млн евро. Такой же ценник на игроке "Эвертона" Виталие Миколенко.
В два раза вырос ценник на полузащитнике "Брентфорда" Егоре Ярмолюке. Сейчас футболист оценивается в 5 млн евро.
Отметим, что вскоре после АПЛ должны обновить цены на игроков чемпионата Испании. Больше всего рост ожидается от Андрея Лунина. Виктор Цыганков и Артем Довбик могут наконец достичь отметки в 30 млн евро.
Напомним, Довбик летом переедет в АПЛ — "Жирона" заработает большие деньги.
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