Агент Судакова рассказал о трансфере игрока

Георгий Судаков во время поединка. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков остается приоритетной трансферной целью европейских клубов. Агент футболист рассказал, когда стоит рассчитывать на уход игрока из донецкой команды.

Агент сравнил потенциал Судакова с другим украинским футболистом, сообщает Calcionapoli.

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Контракт Георгия Судакова с "Шахтером" действует до конца 2028 года. По словам агента 21-летнего полузащитника, только "горняки" обладают правом решать, когда и куда перейдет воспитанник донецкого клуба.

Агент не получал предложений о трансфере Судакова в "Наполи", хотя он слышал о том, что "партенопейцы" интересуются украинским футболистом. Представитель Георгия заявил, что чемпионат Италии лучше всего подойдет игроку по стилю. Но за прогрессом Судакова также наблюдают клубы из Испании и Англии.

Георгий Судаков выходит на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Сравнение с Мудриком

Представитель Судакова ответил на вопрос о сравнении Георгия с бывшим футболистом "Шахтера" Михаилом Мудриком, который перешел в лондонский "Челси". Агент напомнил, что у футболистов разные позиции на поле, однако оба они являются яркими представителями талантливой украинской спортивной молодежи.

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл 23 поединка за "Шахтер" во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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