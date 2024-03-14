Агент Судакова розповів про трансфер гравця

Георгій Судаков під час поєдинку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков залишається пріоритетною трансферною метою європейських клубів. Агент футболіст розповів, коли варто розраховувати на відхід гравця із донецької команди.

Агент порівняв потенціал Судакова з іншим українським футболістом, повідомляє Calcionapoli.

Читайте також:

Контракт Георгія Судакова із "Шахтарем" діє до кінця 2028 року. За словами агента 21-річного півзахисника, тільки "гірники" мають право вирішувати, коли й куди перейде вихованець донецького клубу.

Агент не отримував пропозицій щодо трансферу Судакова до "Наполі", хоча він чув про те, що "партенопейці" цікавляться українським футболістом. Представник Георгія заявив, що чемпіонат Італії найкраще підійде гравцю за стилем. Але за прогресом Судакова також спостерігають клуби з Іспанії та Англії.

Георгій Судаков виходить на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Порівняння з Мудриком

Представник Судакова відповів на питання щодо порівняння Георгія з колишнім футболістом "Шахтаря" Михайлом Мудриком, який перейшов у лондонський "Челсі". Агент нагадав, що у футболістів різні позиції на полі, проте обидва є яскравими представниками талановитої української спортивної молоді.

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв 23 поєдинки за "Шахтар" у всіх турнірах. Він забив п'ять голів і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Довбик влітку переїде в АПЛ — "Жирона" заробить великі гроші.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб.

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця.

Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Андрій Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.