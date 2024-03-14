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Забарный стал восьмым украинцем, забившим в АПЛ — кто был раньше

14 марта 2024 11:55
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Агабекян Карен
редактор
Забарный стал восьмым украинцем, забившим в АПЛ — кто был раньше
Илья Забарный в составе "Борнмута". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В перенесенном матче 17-го тура Английской премьер-лиги "Борнмут" обыграл "Лутон" (4:3), проигрывая по ходу игры со счетом 0:3. Один из голов "вишен" забил украинский центральный защитник Илья Забарный.

Воспитанник киевского "Динамо" стал восьмым украинцем, забивавшем в АПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинский футболист "вишен" стал не только восьмым украинцем, забившим в АПЛ, но и третьим защитником после Виталия Миколенко из "Эвертона" и Александра Зинченко из "Арсенала".

Из украинских игроков ранее в АПЛ забивали Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Михаил Мудрик, Миколенко и Зинченко.

В украинском бомбардирском рейтинге на первом месте находится Ребров — десять голов за "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", вторым идет Шевченко — девять мячей за "Челси", а третьим Ярмоленко — восемь взятий ворот за "Вест Хэм".

У Воронина за "Ливерпуль" в АПЛ было пять забитых мячей. У Мудрика — четыре, Миколенко — три, Зинченко — два.

Из присутствующих в АПЛ украинцев не забивал лишь полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, которого лишь в этом сезоне перевели из молодежной команды в основную.

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футбол
Илья Забарный
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украинские легионеры (футбол)

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