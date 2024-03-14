Забарный стал восьмым украинцем, забившим в АПЛ — кто был раньше
В перенесенном матче 17-го тура Английской премьер-лиги "Борнмут" обыграл "Лутон" (4:3), проигрывая по ходу игры со счетом 0:3. Один из голов "вишен" забил украинский центральный защитник Илья Забарный.
Воспитанник киевского "Динамо" стал восьмым украинцем, забивавшем в АПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.
Забарный забил первый мяч за "Борнмут"
Украинский футболист "вишен" стал не только восьмым украинцем, забившим в АПЛ, но и третьим защитником после Виталия Миколенко из "Эвертона" и Александра Зинченко из "Арсенала".
Из украинских игроков ранее в АПЛ забивали Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Михаил Мудрик, Миколенко и Зинченко.
В украинском бомбардирском рейтинге на первом месте находится Ребров — десять голов за "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", вторым идет Шевченко — девять мячей за "Челси", а третьим Ярмоленко — восемь взятий ворот за "Вест Хэм".
У Воронина за "Ливерпуль" в АПЛ было пять забитых мячей. У Мудрика — четыре, Миколенко — три, Зинченко — два.
Из присутствующих в АПЛ украинцев не забивал лишь полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, которого лишь в этом сезоне перевели из молодежной команды в основную.
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