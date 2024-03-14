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Забарний став восьмим українцем, який забив в АПЛ — хто був раніше

14 березня 2024 11:55
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Агабекян Карен
редактор
Забарний став восьмим українцем, який забив в АПЛ — хто був раніше
Ілля Забарний у складі "Борнмуту". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У перенесеному матчі 17-го туру Англійської прем'єр-ліги "Борнмут" обіграв "Лутон" (4:3), програючи по ходу гри з рахунком 0:3. Один із голів "вишень" забив український центральний захисник Ілля Забарний

Вихованець київського "Динамо" став восьмим українцем, який забивав у АПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.

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Український футболіст "вишень" став не лише восьмим українцем, який забив в АПЛ, а й третім захисником після Віталія Миколенка з "Евертона" та Олександра Зінченка з "Арсеналу".

З українських гравців раніше в АПЛ забивали Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Андрій Воронін, Михайло Мудрик, Миколенко та Зінченко.

В українському бомбардирському рейтингу на першому місці знаходиться Ребров — десять голів за "Тоттенгем" та "Вест Гем", другим йде Шевченко — дев'ять м'ячів за "Челсі", а третім Ярмоленко — вісім разів забивав за "Вест Гем".

Воронін за "Ліверпуль" в АПЛ мав п'ять забитих м'ячів. У Мудрика — чотири, Миколенко — три, Зінченко — два.

Із присутніх в АПЛ українців не забивав лише півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, якого лише цього сезону перевели з молодіжної команди до основної.

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футбол
Ілля Забарний
АПЛ
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