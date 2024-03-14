Забарний став восьмим українцем, який забив в АПЛ — хто був раніше

Ілля Забарний у складі "Борнмуту". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

У перенесеному матчі 17-го туру Англійської прем'єр-ліги "Борнмут" обіграв "Лутон" (4:3), програючи по ходу гри з рахунком 0:3. Один із голів "вишень" забив український центральний захисник Ілля Забарний.

Вихованець київського "Динамо" став восьмим українцем, який забивав у АПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Забарний забив перший м'яч за "Борнмут"

Український футболіст "вишень" став не лише восьмим українцем, який забив в АПЛ, а й третім захисником після Віталія Миколенка з "Евертона" та Олександра Зінченка з "Арсеналу".

З українських гравців раніше в АПЛ забивали Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Андрій Воронін, Михайло Мудрик, Миколенко та Зінченко.

В українському бомбардирському рейтингу на першому місці знаходиться Ребров — десять голів за "Тоттенгем" та "Вест Гем", другим йде Шевченко — дев'ять м'ячів за "Челсі", а третім Ярмоленко — вісім разів забивав за "Вест Гем".

Воронін за "Ліверпуль" в АПЛ мав п'ять забитих м'ячів. У Мудрика — чотири, Миколенко — три, Зінченко — два.

Із присутніх в АПЛ українців не забивав лише півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, якого лише цього сезону перевели з молодіжної команди до основної.

Нагадаємо, Довбик влітку переїде в АПЛ — "Жирона" заробить великі гроші.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб.

Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

"ПСЖ" може заплатити за зірку "Ліверпуля" 140 млн євро.

Забарний вперше забив в АПЛ — відео голу, оцінка за матч.

Андрій Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.