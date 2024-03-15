Мудрик подешевшав на 5 млн, а Забарний росте як "на дріжджах" — оновлено ціни АПЛ

Ілля Забарний та Михайло Мудрик. Фото: "Трансфермаркт"

Непереконливі виступи українського вінгера Михайла Мудрика спричинили чергове падіння його вартості. Протилежна ситуація із захисником "Борнмуту" Іллею Забарним.

Ціни на футболістів Англійської прем'єр-ліги оновив авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт".

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19-річний гравець "Брентфорда" Єгор Ярмолюк. Фото: twitter.com/BrentfordFC

Як змінилися цінники на українських футболістів АПЛ

Найдорожчим українським футболістом в АПЛ продовжує залишатися Олександр Зінченко, вартість якого не змінилася — 42 млн євро.

Падіння зафіксовано у вінгера "Челсі" Михайла Мудрика. Михайло втратив 5 млн євро від своєї вартості й тепер коштує 35 млн євро.

На 3 млн євро зросла ціна на центрального захисника "Борнмута" Іллі Забарного, який зараз коштує 28 млн євро. Такий самий цінник на гравця "Евертона" Віталія Миколенка.

Вдвічі виріс цінник на півзахиснику "Брентфорда" Єгору Ярмолюку. Наразі футболіст оцінюється у 5 млн євро.

Зазначимо, що невдовзі після АПЛ мають оновити ціни на гравців чемпіонату Іспанії. Найбільше зростання очікується від Андрія Луніна. Віктор Циганков та Артем Довбик можуть нарешті досягти позначки 30 млн євро.

Нагадаємо, Довбик влітку переїде в АПЛ — "Жирона" заробить великі гроші.

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