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Голанн обрав клуб, до якого перейде з Манчестер Сіті

17 березня 2024 11:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Голанн обрав клуб, до якого перейде з Манчестер Сіті
Ерлінг Голанн бореться за м'яч із суперником. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн не збирається надовго затримуватися в Прем'єр-лізі. Він уже знає, яку команду перейде в найближчі роки.

Голанн планує стати найкращим футболістом сучасності й знає, в якому клубі зуміє цього досягти, повідомляє Daily Mail.

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Контракт Ерлінга Голанна з "Манчестер Сіті" діє до літа 2027 року. Форвард допускає можливість продовження угоди, проте хоче включити до неї пункт, який дозволить йому піти до іншої команди.

Гвардіола та Холанд
Тренер Гвардіола та Голанн. Фото: Reuters/Phil Noble

Трансфер Голанна з "Ман Сіті"

Норвезький футболіст у майбутньому збирається одягнути футболку мадридського "Реала". Голанн упевнений, що у цьому клубі зможе підтвердити свій зірковий статус та виграти багато трофеїв.

Манчестер сіті
Голанн з партнерами по команді перед матчем. Фото: Reuters/Carl Recine

Трансферна вартість 23-річного футболіста наближається до позначки 200 млн євро, проте Голанн хоче включити до нового контракту з "Манчестер Сіті" пункт про пріоритетний трансфер до "Реала". Це означає, що якщо "королівський клуб" захоче запросити норвежця, "Сіті" не перешкоджатиме догляду гравця.

У сезоні 2023/2024 Голанн провів за "Манчестер Сіті" 32 матчі у всіх турнірах. Він забив 24 голи й зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.

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Траоре готується до трансферу із "Шахтаря" до відомого клубу.

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Ерлінг Холанд
Манчестер Сіті

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