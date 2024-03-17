Голанн обрав клуб, до якого перейде з Манчестер Сіті
Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн не збирається надовго затримуватися в Прем'єр-лізі. Він уже знає, яку команду перейде в найближчі роки.
Голанн планує стати найкращим футболістом сучасності й знає, в якому клубі зуміє цього досягти, повідомляє Daily Mail.
Контракт Ерлінга Голанна з "Манчестер Сіті" діє до літа 2027 року. Форвард допускає можливість продовження угоди, проте хоче включити до неї пункт, який дозволить йому піти до іншої команди.
Трансфер Голанна з "Ман Сіті"
Норвезький футболіст у майбутньому збирається одягнути футболку мадридського "Реала". Голанн упевнений, що у цьому клубі зможе підтвердити свій зірковий статус та виграти багато трофеїв.
Трансферна вартість 23-річного футболіста наближається до позначки 200 млн євро, проте Голанн хоче включити до нового контракту з "Манчестер Сіті" пункт про пріоритетний трансфер до "Реала". Це означає, що якщо "королівський клуб" захоче запросити норвежця, "Сіті" не перешкоджатиме догляду гравця.
У сезоні 2023/2024 Голанн провів за "Манчестер Сіті" 32 матчі у всіх турнірах. Він забив 24 голи й зробив шість результативних передач.
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