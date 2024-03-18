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Майк Тайсон може не пережити наступний бій — як відреагував боксер

18 березня 2024 16:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Майк Тайсон може не пережити наступний бій — як відреагував боксер
Майк Тайсон під час підготовки до бою. Фото: instagram.com/miketyson/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Життя колишнього чемпіона світу з боксу Майка Тайсона перебуває у небезпеці. Бій із Джейком Полом може принести легендарному спортсмену серйозні неприємності.

Відомий лікар застеріг Тайсона від виходу на ринг, повідомляє talkSPORT.

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Майк Тайсон може не пережити боксерський бій проти Джейка Пола. Старший викладач медицини Університету Англії Раскін Стівен Х'юз розповів про проблеми зі здоров'ям, які можуть виникнути у 57-річного ветерана.

Ризик для здоров'я та життя Тайсона

Лікар нагадав про те, що в минулому "Залізний Майк" мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Це могло вплинути на імунітет ексчемпіона світу. В результаті бій із суперником, який молодший за Тайсона на 30 років, може стати фатальним для ветерана.

Майк Тайсон
Майк Тайсон та Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/miketyson/

За словами професора медицини, Майк може одержати гематому, яка є розривом вен головного мозку. Люди після 40 років тяжко переживають такі травми. Лікар розповів, що кровотеча із розірваних вен викликає скупчення рідини, яке тисне на мозок. Це викликає сплутаність свідомості, непритомність, неврологічну інвалідність і навіть смерть.

Окрім цього, Тайсону загрожують захворювання серця. Проте професор медицини зазначив, що тренування принесуть користь здоров'ю "Залізного Майка", але важливо не перестаратися у залі.

Сам Тайсон у відповідь на цей прогноз виклав чергове відео, де продемонстрував підготовку до протистояння. Помітно, що боксер знаходиться у чудовій фізичній формі, а його знаменитий удар все ще залишається дуже потужним.

Бій Майка Тайсона з Джейком Полом пройде 20 липня 2024 року у США.

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спорт
бокс
Майк Тайсон
Джейк Пол

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