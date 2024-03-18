Майк Тайсон может не пережить следующий бой — как отреагировал боксер

Майк Тайсон во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/miketyson/

Жизнь бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона находится в опасности. Бой с Джейком Полом может принести легендарному спортсмену серьезные неприятности.

Известный доктор предостерег Тайсона от выхода на ринг, сообщает talkSPORT.

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Майк Тайсон может не пережить боксерский бой против Джейка Пола. Старший преподаватель медицины Университета Англии Раскин Стивен Хьюз рассказал о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть у 57-летнего ветерана.

Риск для здоровья и жизни Тайсона

Доктор напомнил о том, что в прошлом у "Железного Майка" были проблемы с алкоголем и наркотиками. Это могло повлиять на иммунитет экс-чемпиона мира. В результате бой с соперником, который младше Тайсона на 30 лет, может стать фатальным для ветерана.

Майк Тайсон и Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/miketyson/

По словам профессора медицины, Майк может получить гематому, которая является разрывом вен головного мозга. Люди после 40 лет тяжело переживают подобные травмы. Доктор рассказал, что кровотечение из разорванных вен вызывает скопление жидкости, которое давит на мозг. Это вызывает спутанность сознания, потерю сознания, неврологическую инвалидность и даже смерть.

Помимо этого Тайсону грозят заболевания сердца. Однако профессор медицины отметил, что тренировки принесут пользу здоровью "Железного Майка", однако важно не переусердствовать в зале.

Сам Тайсон в ответ на этот прогноз выложил очередное видео, на котором продемонстрировал подготовку к противостоянию. Заметно, что боксер находится в прекрасной физической форме, а его знаменитый удар все еще остается очень мощным.

Бой Майка Тайсона с Джейком Полом пройдет 20 июля 2024 года в США.

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