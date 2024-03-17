Майк Тайсон с угрозами обратился к блогеру Джейку Полу

Майк Тайсон. Фото: Reuters

57-летняя легенда хевивейта американец Майк Тайсон обратился к 27-летнему ютуберу Джейку Полу. "Железный Майк" заверил, что всерьез готовится к очной битве, которая состоится 20 июля на огромном стадионе AT&T в Арлингтоне в США.

Соответствующее видео Майк опубликовал в Твиттере, передает Новини.LIVE.

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А еще легендарный боксер жестко обратился к оппоненту — решил на всякий случай уточнить у Пола:

"Ты еще не передумал связываться со мной?", — спросил Майк.

Вы планировали wanna f*** with me? #PaulTyson pic.twitter.com/CqdKF4zFBJ Опубликовано в Mike Tyson (@MikeTyson) 16 марта 2024

Ранее Тайсон дал понять, что "Свадьба только началась". Он планировал провести бой в 2024 году, но ожидалось его участие в одном из шоу в Саудовской Аравии. Тем не менее, легенду смогли переманить на Netflix, где решили зайти на боксерский рынок и навязать конкуренцию ESPN, DAZN и Amazon.

Возвращение легенды

Пока последний профессиональный поединок американец провел в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В 2020 году он вернулся ради выставочного боя с Роем Джонсом. В этом поединке не удалось определить сильнейшего.

В то же время, в начале марта Джейк Пол нокаутировал в первом раунде профессионального боксера Райана Бурленда. Для него это девятая победа, шестая досрочная. Единственный поединок он проиграл Томми Фьюри.

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