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Майк Тайсон с угрозами обратился к блогеру Джейку Полу

17 марта 2024 08:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Майк Тайсон с угрозами обратился к блогеру Джейку Полу
Майк Тайсон. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

57-летняя легенда хевивейта американец Майк Тайсон обратился к 27-летнему ютуберу Джейку Полу. "Железный Майк" заверил, что всерьез готовится к очной битве, которая состоится 20 июля на огромном стадионе AT&T в Арлингтоне в США.

Соответствующее видео Майк опубликовал в Твиттере, передает Новини.LIVE.

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На этих материалах Тайсон радует фанатов яркими видео. К примеру, о том, как непросто тренеру Рафаэлю Кордейро держать его на лапах.

А еще легендарный боксер жестко обратился к оппоненту — решил на всякий случай уточнить у Пола:

"Ты еще не передумал связываться со мной?", — спросил Майк.

Ранее Тайсон дал понять, что "Свадьба только началась". Он планировал провести бой в 2024 году, но ожидалось его участие в одном из шоу в Саудовской Аравии. Тем не менее, легенду смогли переманить на Netflix, где решили зайти на боксерский рынок и навязать конкуренцию ESPN, DAZN и Amazon.

Возвращение легенды

Пока последний профессиональный поединок американец провел в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В 2020 году он вернулся ради выставочного боя с Роем Джонсом. В этом поединке не удалось определить сильнейшего.

В то же время, в начале марта Джейк Пол нокаутировал в первом раунде профессионального боксера Райана Бурленда. Для него это девятая победа, шестая досрочная. Единственный поединок он проиграл Томми Фьюри.

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бокс
Майк Тайсон
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