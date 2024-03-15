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Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер

15 марта 2024 20:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов. Соперником английской команды станет мадридский "Реал". 

Каталонский специалист остался недоволен жеребьевкой, сообщил инсайдер Фабрицио Романо

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В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира сыграют против мадридского "Реала". Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уже устал от противостояния с испанским грандом. 

Манчестер Сити
Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Гвардиола раскритиковал УЕФА 

Каталонский наставник с нетерпением ждет, когда процедуру голосования начнет проводить компьютер. Тренеру надоел "человеческий фактор", из-за которого результаты жеребьевки становятся предсказуемыми. 

"Манчестер Сити" и "Реал" встречались в полуфинале ЛЧ в сезоне 2021/2022. Мадридцы победили в двух матчах с общим счетом 6:5 (3:4, 3:1). Уже год спустя "бланкос" проиграли "горожанам" в полуфинале турнира с общим счетом 1:5. И вот команды снова встретятся.

Гвардиола заявил, что Лига чемпионов стала "турниром "Реала" и даже "Манчестер Сити" придется сыграть с мадридцами в третьем сезоне подряд. Тренер надеется, что его команда будет в хорошей форме во время этого противостояния. Для Гвардиолы важно, что ответный матч состоится в Англии. 

Первые четвертьфиналы ЛЧ состоятся 9 и 10 апреля, ответные встречи проведут 16 и 17 апреля. Победитель пары "Ман Сити" — "Реал" сыграет с победителем пары "Арсенал" — "Бавария". 

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