Реал — Манчестер Сити и другие результаты жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов. Начиная с этих стадий играют только клубы из топовых чемпионатов.
Об результатах жеребьевки сообщил портал Новини.LIVE.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Настоящим шоком стал четвертьфинальный матч мадридского "Реала" Андрея Лунина и "Манчестер Сити". В предыдущих двух розыгрышах ЛЧ в противостоянии этих команд определялся победитель турнира.
"Арсенал" Александра Зинченко в четвертьфинале ЛЧ сыграет против мюнхенской "Баварии". "Атлетико" будет противостоять дортмундской "Боруссии".
Также "ПСЖ" проведет матч с "Барселоной".
Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, полуфиналы запланированы на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая. Финал состоится 1 июня в Лондоне.
Четвертьфиналы
- "Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия)
- "Атлетико" (Испания) — "Боруссия" Д (Германия)
- "Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
- "ПСЖ" (Франция) — "Барселона" (Испания)
Полуфиналы
- Победитель четвертьфинала 2 — Победитель четвертьфинала 4
- Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3
Финалы
- Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2
Напомним, Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.
Жена Цыганкова показала, как футболист поправляется после травмы.
Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.
"Динамо" отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника.
Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.
Мудрик подешевел на 5 млн, а Забарный растет как "на дрожжах" — обновлены цены АПЛ.
Читайте Новини.LIVE!