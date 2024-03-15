Реал — Манчестер Сити и другие результаты жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: скриншот

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов. Начиная с этих стадий играют только клубы из топовых чемпионатов.

Об результатах жеребьевки сообщил портал Новини.LIVE.

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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Настоящим шоком стал четвертьфинальный матч мадридского "Реала" Андрея Лунина и "Манчестер Сити". В предыдущих двух розыгрышах ЛЧ в противостоянии этих команд определялся победитель турнира.

"Арсенал" Александра Зинченко в четвертьфинале ЛЧ сыграет против мюнхенской "Баварии". "Атлетико" будет противостоять дортмундской "Боруссии".

Также "ПСЖ" проведет матч с "Барселоной".

Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, полуфиналы запланированы на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая. Финал состоится 1 июня в Лондоне.

Четвертьфиналы

"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия) "Атлетико" (Испания) — "Боруссия" Д (Германия) "Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) "ПСЖ" (Франция) — "Барселона" (Испания)

Полуфиналы

Победитель четвертьфинала 2 — Победитель четвертьфинала 4 Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3

Финалы

Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2

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