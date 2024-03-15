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Реал — Манчестер Сити и другие результаты жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов

15 марта 2024 13:24
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Агабекян Карен
редактор
Реал — Манчестер Сити и другие результаты жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов
Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов. Начиная с этих стадий играют только клубы из топовых чемпионатов.

Об результатах жеребьевки сообщил портал Новини.LIVE.

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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Настоящим шоком стал четвертьфинальный матч мадридского "Реала" Андрея Лунина и "Манчестер Сити". В предыдущих двух розыгрышах ЛЧ в противостоянии этих команд определялся победитель турнира.

"Арсенал" Александра Зинченко в четвертьфинале ЛЧ сыграет против мюнхенской "Баварии". "Атлетико" будет противостоять дортмундской "Боруссии".

Также "ПСЖ" проведет матч с "Барселоной".

Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, полуфиналы запланированы на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая. Финал состоится 1 июня в Лондоне.

Четвертьфиналы

  1. "Арсенал" (Англия) —  "Бавария" (Германия)
  2. "Атлетико" (Испания) —  "Боруссия" Д (Германия)
  3. "Реал" (Испания) —  "Манчестер Сити" (Англия)
  4. "ПСЖ" (Франция) —  "Барселона" (Испания)

Полуфиналы

  1. Победитель четвертьфинала 2 — Победитель четвертьфинала 4
  2. Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3

Финалы

  1. Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2

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