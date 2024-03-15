Реал — Манчестер Сіті та інші результати жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів

Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: скриншот

У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу Ліги чемпіонів. Починаючи з цих стадій грають лише клуби із топових чемпіонатів.

Про результати жеребкування повідомив портал Новини.LIVE.

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Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Справжнім шоком став чвертьфінальний матч мадридського "Реала" Андрія Луніна та "Манчестер Сіті". У попередніх двох розіграшах ЛЧ у протистоянні цих команд визначався переможець турніру.

"Арсенал" Олександра Зінченка у чвертьфіналі ЛЧ зіграє проти мюнхенської "Баварії". "Атлетико" протистоятиме дортмундській "Боруссії".

Також "ПСЖ" проведе матч із "Барселоною".

Чвертьфінальні матчі пройдуть 9-10 та 16-17 квітня, півфінали заплановані на 30 квітня-1 травня та 7-8 травня. Фінал відбудеться 1 червня у Лондоні.

Чвертьфінали

"Арсенал" (Англія) — "Баварія" (Німеччина) "Атлетіко" (Іспанія) — "Боруссія" Д (Німеччина) "Реал" (Іспанія) — "Манчестер Сіті" (Англія) "ПСЖ" (Франція) — "Барселона" (Іспанія)

Півфінали

Переможець чвертьфіналу 2 — Переможець чвертьфіналу 4 Переможець чвертьфіналу 1 — Переможець чвертьфіналу 3

Фінали

Переможець півфіналу 1 — Переможець півфіналу 2

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