Реал — Манчестер Сіті та інші результати жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів
У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу Ліги чемпіонів. Починаючи з цих стадій грають лише клуби із топових чемпіонатів.
Про результати жеребкування повідомив портал Новини.LIVE.
Результати жеребкування Ліги чемпіонів
Справжнім шоком став чвертьфінальний матч мадридського "Реала" Андрія Луніна та "Манчестер Сіті". У попередніх двох розіграшах ЛЧ у протистоянні цих команд визначався переможець турніру.
"Арсенал" Олександра Зінченка у чвертьфіналі ЛЧ зіграє проти мюнхенської "Баварії". "Атлетико" протистоятиме дортмундській "Боруссії".
Також "ПСЖ" проведе матч із "Барселоною".
Чвертьфінальні матчі пройдуть 9-10 та 16-17 квітня, півфінали заплановані на 30 квітня-1 травня та 7-8 травня. Фінал відбудеться 1 червня у Лондоні.
Чвертьфінали
- "Арсенал" (Англія) — "Баварія" (Німеччина)
- "Атлетіко" (Іспанія) — "Боруссія" Д (Німеччина)
- "Реал" (Іспанія) — "Манчестер Сіті" (Англія)
- "ПСЖ" (Франція) — "Барселона" (Іспанія)
Півфінали
- Переможець чвертьфіналу 2 — Переможець чвертьфіналу 4
- Переможець чвертьфіналу 1 — Переможець чвертьфіналу 3
Фінали
- Переможець півфіналу 1 — Переможець півфіналу 2
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