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Реал — Манчестер Сіті та інші результати жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів

15 березня 2024 13:24
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Агабекян Карен
редактор
Реал — Манчестер Сіті та інші результати жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів
Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу Ліги чемпіонів. Починаючи з цих стадій грають лише клуби із топових чемпіонатів.

Про результати жеребкування повідомив портал Новини.LIVE.

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Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Справжнім шоком став чвертьфінальний матч мадридського "Реала" Андрія Луніна та "Манчестер Сіті". У попередніх двох розіграшах ЛЧ у протистоянні цих команд визначався переможець турніру.

"Арсенал" Олександра Зінченка у чвертьфіналі ЛЧ зіграє проти мюнхенської "Баварії". "Атлетико" протистоятиме дортмундській "Боруссії".

Також "ПСЖ" проведе матч із "Барселоною".

Чвертьфінальні матчі пройдуть 9-10 та 16-17 квітня, півфінали заплановані на 30 квітня-1 травня та 7-8 травня. Фінал відбудеться 1 червня у Лондоні.

Чвертьфінали

  1. "Арсенал" (Англія) —  "Баварія" (Німеччина)
  2. "Атлетіко" (Іспанія) —  "Боруссія" Д (Німеччина)
  3. "Реал" (Іспанія) —  "Манчестер Сіті" (Англія)
  4. "ПСЖ" (Франція) —  "Барселона" (Іспанія)

Півфінали

  1. Переможець чвертьфіналу 2 — Переможець чвертьфіналу 4
  2. Переможець чвертьфіналу 1 — Переможець чвертьфіналу 3

Фінали

  1. Переможець півфіналу 1 — Переможець півфіналу 2

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