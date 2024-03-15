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Дружина Циганкова показала, як футболіст видужує після травми

15 березня 2024 10:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Циганкова показала, як футболіст видужує після травми
Віктор Циганков із дружиною Романою. Фото: instagram.com/manaromana8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Романа Циганкова дала вболівальникам збірної України надію на те, що її чоловік зможе зіграти у найближчих матчах національної команди. Віктор Циганков зумів уникнути тяжкої травми.

Півзахисник "Жирони" вже тренується у спортзалі, повідомила Романа Циганкова на своїй сторінці в Instagram.

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У поєдинку 28 туру іспанської Ла-Ліги "Жирона" обіграла вдома "Осасуну" з рахунком 2:0. Віктор Циганков зробив у цьому поєдинку результативну передачу та отримав травму, через яку достроково залишив поле.

Романа та Віктор Циганкови
Романа та Віктора Циганкова у спортзалі. Фото: instagram.com/manaromana8/

Як почувається Циганков

Після заміни український футболіст виглядав засмученим на лаві запасних. Його ліва нога розпухла після забитого місця, не допоміг навіть холодний компрес.

Проте новина про тяжку травму Віктора не підтвердилася. Циганков зумів уникнути серйозного пошкодження.

Романа Циганкова опублікувала знімок, на якому позує із чоловіком у спортзалі. Вони виглядають задоволеними та цілком здоровими. На нозі Віктора непомітні наслідки травми. Не виключено, що він зможе зіграти за збірну України у відбірному матчі Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини, що відбудеться 21 березня.

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