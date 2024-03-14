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Циганков досі не повернувся до тренувань у Жироні

14 березня 2024 15:47
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Агабекян Карен
редактор
Циганков досі не повернувся до тренувань у Жироні
Вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков ще не відновився після травми, отриманої у матчі проти "Осасуни" (2:0). Інформація про терміни його відновлення поки що замовчується керівництвом клубу.

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес підтвердив, що Віктор ще не тренується із командою. Слова фахівця передає журналіст Ніл Сола.

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Через відсутність Циганкова у тренувальному процесі невідомо чи зіграє він 16 березня проти "Хетафе" у чемпіонаті Іспанії.

"Циганков залишається під питанням на матч із Хетафе. Він сьогодні не тренувався", — сказав Мічел.

Циганкова після матчу з "Хетафе" чекають на розташування збірної України, яка має зіграти в плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024. 21 березня підопічні Сергія Реброва зіграють із Боснією та Герцеговиною. У разі перемоги у півфіналі українці гратимуть з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

Для підстрахування Циганкова до національної збірної викликали гравця "Дніпра-1" Олексія Гуцуляка.

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Збірна України з футболу
Віктор Циганков
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Мічел Санчес

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