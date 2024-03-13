Ребров розповів, чи зіграє Циганков у плей-оф відбору на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Перед матчами плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у збірної України залишається під питанням участь лідера команди Віктор Циганкова. Вінгер травмувався в останньому турі чемпіонату Іспанії.

Ситуацію з Циганковим прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров. Слова фахівця навів портал "Футбол 24".

Читайте також:

Віктор Циганков на передньому плані. Фото: УАФ

Зазначимо, що 9 березня у матчі чемпіонату Іспанії між "Жироною" та "Осасуною" (2:0) Циганков віддав гольову передачу, а у другому таймі був замінений через травму.

Циганков може зіграти у плей-оф

За словами Реброва, на цю мить залишаються високі шанси на те, що Циганков все ж таки зіграє проти Боснії та Герцеговини.

"Думаю, що шанси дуже високі. Я дивлюся на динаміку, він відновлюється. Ми всі сподіваємося. Подивимося, що буде. Але все залежить від нього, залежить від того, як він відновлюватиметься".

Ще раз — у нас багато гравців, ми не залежимо лише від Віктора. Він дуже важливий для нас гравець, але у нас 28 футболістів зараз. Чи буде Віктор, чи не буде — ми готуємося дуже серйозно. Будемо тільки раді, якщо він відновиться", — сказав Ребров.

Циганков у поточному сезоні за "Жирону" забив шість м'ячів і зробив чотири гольові передачі у 27 матчах.

21 березня Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини у півфіналі плей-оф, а у разі перемоги, 26 березня, — у фіналі з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

Нагадаємо, Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Андрій Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.

Біатлоністка Джима встановила новий рекорд.

Голкіпер Андрій Трубін залишить "Бенфіку" заради трансферу у топклуб.

"Шахтар" підписав контракт із майбутньою зіркою українського футболу.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.