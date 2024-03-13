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Ребров розповів, чи зіграє Циганков у плей-оф відбору на Євро-2024

13 березня 2024 22:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ребров розповів, чи зіграє Циганков у плей-оф відбору на Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед матчами плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у збірної України залишається під питанням участь лідера команди Віктор Циганкова. Вінгер травмувався в останньому турі чемпіонату Іспанії.

Ситуацію з Циганковим прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров. Слова фахівця навів портал "Футбол 24".

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Віктор Циганков
Віктор Циганков на передньому плані. Фото: УАФ

Зазначимо, що 9 березня у матчі чемпіонату Іспанії між "Жироною" та "Осасуною" (2:0) Циганков віддав гольову передачу, а у другому таймі був замінений через травму.

Циганков може зіграти у плей-оф

За словами Реброва, на цю мить залишаються високі шанси на те, що Циганков все ж таки зіграє проти Боснії та Герцеговини.

"Думаю, що шанси дуже високі. Я дивлюся на динаміку, він відновлюється. Ми всі сподіваємося. Подивимося, що буде. Але все залежить від нього, залежить від того, як він відновлюватиметься".

Ще раз — у нас багато гравців, ми не залежимо лише від Віктора. Він дуже важливий для нас гравець, але у нас 28 футболістів зараз. Чи буде Віктор, чи не буде — ми готуємося дуже серйозно. Будемо тільки раді, якщо він відновиться", — сказав Ребров.

Циганков у поточному сезоні за "Жирону" забив шість м'ячів і зробив чотири гольові передачі у 27 матчах.

21 березня Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини у півфіналі плей-оф, а у разі перемоги, 26 березня, — у фіналі з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

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футбол
Збірна України з футболу
Віктор Циганков
Сергій Ребров
травма

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