Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров рассказал, сыграет ли Цыганков в плей-офф отбора на Евро-2024 arrow

Ребров рассказал, сыграет ли Цыганков в плей-офф отбора на Евро-2024

13 марта 2024 22:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ребров рассказал, сыграет ли Цыганков в плей-офф отбора на Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед матчами плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 у сборной Украины остается под вопросом лидер команды Виктор Цыганков. Вингер травмировался в последнем туре чемпионата Испании.

Ситуацию с Цыганковым прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Слова специалиста привел портал "Футбол 24".

Читайте также:
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на переднем плане. Фото: УАФ

Отметим, что 9 марта в матче чемпионата Испании между "Жироной" и "Осасуной" (2:0) Цыганков отдал голевую передачу, а во втором тайме был заменен из-за травмы.

Цыганков может сыграть в плей-офф

По словам Реброва, на текущий момент остаются высокие шансы на то, что Цыганков все же сыграет против Боснии и Герцеговины.

"Думаю, что шансы очень высокие. Я смотрю на динамику, он восстанавливается. Мы все надеемся. Посмотрим, что будет. Но все зависит от него, зависит от того, как он будет восстанавливаться.

Еще раз — у нас много игроков, мы не зависим только от Виктора. Он очень важный игрок для нас, но у нас 28 футболистов сейчас. Будет Виктор или не будет — мы готовимся очень серьезно. Будем только рады, если он восстановится", — сказал Ребров.

Цыганков в текущем сезоне за "Жирону" забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи в 27 матчах.

21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф, а в случае победы, 26 марта, — в финале с победителем матча Израиль — Исландия.

Напомним, Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд. 

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

"Шахтер" подписал контракт с будущей звездой украинского футбола.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

футбол
Сборная Украины по футболу
Виктор Цыганков
Сергей Ребров
травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше