Ребров рассказал, сыграет ли Цыганков в плей-офф отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Перед матчами плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 у сборной Украины остается под вопросом лидер команды Виктор Цыганков. Вингер травмировался в последнем туре чемпионата Испании.

Ситуацию с Цыганковым прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Слова специалиста привел портал "Футбол 24".

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Виктор Цыганков на переднем плане. Фото: УАФ

Отметим, что 9 марта в матче чемпионата Испании между "Жироной" и "Осасуной" (2:0) Цыганков отдал голевую передачу, а во втором тайме был заменен из-за травмы.

Цыганков может сыграть в плей-офф

По словам Реброва, на текущий момент остаются высокие шансы на то, что Цыганков все же сыграет против Боснии и Герцеговины.

"Думаю, что шансы очень высокие. Я смотрю на динамику, он восстанавливается. Мы все надеемся. Посмотрим, что будет. Но все зависит от него, зависит от того, как он будет восстанавливаться.

Еще раз — у нас много игроков, мы не зависим только от Виктора. Он очень важный игрок для нас, но у нас 28 футболистов сейчас. Будет Виктор или не будет — мы готовимся очень серьезно. Будем только рады, если он восстановится", — сказал Ребров.

Цыганков в текущем сезоне за "Жирону" забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи в 27 матчах.

21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф, а в случае победы, 26 марта, — в финале с победителем матча Израиль — Исландия.

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