Цыганков избежал серьезной травмы и сыграет за сборную Украины

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков сумел избежать тяжелой травмы. Он примет участие в мартовском сборе национальной команды.

Цыганков травмировал медиальную связку колена, но быстро восстановится, сообщает Sport.es.

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В матче 28 тура испанской Ла Лиги "Жирона" обыграла дома "Осасуну" со счетом 2:0. Украинец Виктор Цыганков сделал в этом поединке результативную передачу, но не сумел доиграть до финального свистка. Он получил травму и досрочно покинул поле. После этого фотографы запечатлели украинца на скамейке запасных с перебинтованной ногой.

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Когда Цыганков вернется на поле

Утром в понедельник, 11 марта, украинский полузащитник прошел углубленное медицинское обследование. Результаты продемонстрировали, что травма Цыганкова оказалась не настолько серьезной, как опасались врачи.

Виктор будет вынужден пропустить следующий матч "Жироны", который состоится в субботу, 16 марта. Соперником каталонской команды станет "Хетафе". Однако Цыганков сможет сыграть за сборную Украины, которой 21 марта предстоит сыграть против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Евро-2024.

В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл 23 матча за "Жирону". Виктор забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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