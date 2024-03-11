Циганков уникнув серйозної травми та зіграє за збірну України

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков зумів уникнути тяжкої травми. Він візьме участь у березневому зборі національної команди.

Циганков травмував медіальну зв'язку коліна, але швидко відновиться, повідомляє Sport.es.

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У матчі 28 туру іспанської Ла-Ліги "Жирона" обіграла вдома "Осасуну" з рахунком 2:0. Українець Віктор Циганков зробив у цьому поєдинку результативну передачу, але не зумів дограти до фінального свистка. Він отримав травму та достроково залишив поле. Після цього фотографи зафіксували українця на лаві запасних із перебинтованою ногою.

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

Коли Циганков повернеться на поле

Зранку у понеділок, 11 березня, український півзахисник пройшов поглиблене медичне обстеження. Результати продемонстрували, що травма Циганкова виявилася не настільки серйозною, як побоювалися лікарі.

Віктор буде змушений пропустити наступний матч "Жирони", який відбудеться у суботу, 16 березня. Суперником каталонської команди стане "Хетафе". Однак Циганков зможе зіграти за збірну України, яку 21 березня зіграє проти Боснії та Герцеговини в рамках відбору на Євро-2024.

У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв 23 матчі за "Жирону". Віктор забив шість м'ячів і зробив чотири результативні передачі. Каталонська команда посідає друге місце у турнірній таблиці Ла-Ліги.

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