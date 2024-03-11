Ребров викликав до збірної України ще двох футболістів
Головний тренер збірної України Сергій Ребров додав ще двох футболістів до заявки команди, яка готується до нового збору. Вже за декілька днів "синьо-жовті" почнуть готуватися до важливого матчу відбору на Євро-2024.
Нові гравці замінять у команді футболістів, які зазнали травм, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.
Тренерський штаб Сергія Реброва ухвалив рішення викликати на збір в іспанській Марбельї, який розпочнеться 14 березня, ще двох гравців. Ними стали захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик та хавбек "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк.
Підготовка до важливого матчу
Вже 21 березня збірна України зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною поєдинок відбору на Євро-2024. Переможець цієї пари зустрінеться з національною командою Ісландії та Ізраїлю у матчі за путівку на континентальну першість.
Після травми Віктора Циганкова до збірної України було викликано Олександра Тимчика та Олексія Гуцуляка. Захисник "Динамо" зіграв уже 15 матчів та забив гол у складі національної команди. Півзахисник "Дніпра-1" ще не виходив на поле в офіційних матчах за збірну України.
У сезоні 2023/2024 Тимчик зіграв за "Динамо" 13 матчів та забив два голи. Гуцуляк у складі "Дніпра-1" провів 22 поєдинки у всіх турнірах, записав на свій рахунок п'ять м'ячів та одну результативну передачу.
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