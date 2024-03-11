Ребров викликав до збірної України ще двох футболістів

Олексій Гуцуляк перед матчем. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров додав ще двох футболістів до заявки команди, яка готується до нового збору. Вже за декілька днів "синьо-жовті" почнуть готуватися до важливого матчу відбору на Євро-2024.

Нові гравці замінять у команді футболістів, які зазнали травм, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Тренерський штаб Сергія Реброва ухвалив рішення викликати на збір в іспанській Марбельї, який розпочнеться 14 березня, ще двох гравців. Ними стали захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик та хавбек "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк.

Олександр Тимчик у формі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Підготовка до важливого матчу

Вже 21 березня збірна України зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною поєдинок відбору на Євро-2024. Переможець цієї пари зустрінеться з національною командою Ісландії та Ізраїлю у матчі за путівку на континентальну першість.

Після травми Віктора Циганкова до збірної України було викликано Олександра Тимчика та Олексія Гуцуляка. Захисник "Динамо" зіграв уже 15 матчів та забив гол у складі національної команди. Півзахисник "Дніпра-1" ще не виходив на поле в офіційних матчах за збірну України.

У сезоні 2023/2024 Тимчик зіграв за "Динамо" 13 матчів та забив два голи. Гуцуляк у складі "Дніпра-1" провів 22 поєдинки у всіх турнірах, записав на свій рахунок п'ять м'ячів та одну результативну передачу.

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