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Ребров вызвал в сборную Украины еще двух футболистов

11 марта 2024 13:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров вызвал в сборную Украины еще двух футболистов
Алексей Гуцуляк перед матчем. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров добавил еще двух футболистов к заявке команды, которая готовится к новому сбору. Уже через несколько дней "сине-желтые" начнут готовиться к важному матчу отбора на Евро-2024. 

Новые игроки заменят в команде футболистов, которые получили травмы, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола. 

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Тренерский штаб Сергея Реброва принял решение вызвать на сбор в испанской Марбелье, который начнется 14 марта, еще двух игроков. Ими стали защитник киевского "Динамо" Алексанлр Тымчик и хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк. 

Александр Тымчик
Александр Тымчик в форме "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Подготовка к важному матчу 

Уже 21 марта сборной Украины сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной поединок отбора на Евро-2024. Победитель этой пары встретится с национальной командой Исландии и Израиля в матче за путевку на континентальное первенство. 

После травмы Виктора Цыганкова в сборную Украины были вызваны Александр Тымчик и Алексей Гуцуляк. Защитник "Динамо" сыграл уже 15 матчей и забил гол в составе национальной команды. Полузащитник "Днепра-1" еще не выходил на поле в официальных матчах за сборную Украины. 

В сезоне 2023/2024 Тымчик сыграл за "Динамо" 13 матчей и забил два гола. Гуцуляк в составе "Днепра-1" провел 22 поединка во всех турнирах, записал на свой счет пять мячей и одну результативную передачу. 

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Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Алексей Гуцуляк
Александр Тымчик

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