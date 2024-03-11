Ребров вызвал в сборную Украины еще двух футболистов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров добавил еще двух футболистов к заявке команды, которая готовится к новому сбору. Уже через несколько дней "сине-желтые" начнут готовиться к важному матчу отбора на Евро-2024.
Новые игроки заменят в команде футболистов, которые получили травмы, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.
Тренерский штаб Сергея Реброва принял решение вызвать на сбор в испанской Марбелье, который начнется 14 марта, еще двух игроков. Ими стали защитник киевского "Динамо" Алексанлр Тымчик и хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк.
Подготовка к важному матчу
Уже 21 марта сборной Украины сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной поединок отбора на Евро-2024. Победитель этой пары встретится с национальной командой Исландии и Израиля в матче за путевку на континентальное первенство.
После травмы Виктора Цыганкова в сборную Украины были вызваны Александр Тымчик и Алексей Гуцуляк. Защитник "Динамо" сыграл уже 15 матчей и забил гол в составе национальной команды. Полузащитник "Днепра-1" еще не выходил на поле в официальных матчах за сборную Украины.
В сезоне 2023/2024 Тымчик сыграл за "Динамо" 13 матчей и забил два гола. Гуцуляк в составе "Днепра-1" провел 22 поединка во всех турнирах, записал на свой счет пять мячей и одну результативную передачу.
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