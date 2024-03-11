Ребров вызвал в сборную Украины еще двух футболистов

Алексей Гуцуляк перед матчем. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров добавил еще двух футболистов к заявке команды, которая готовится к новому сбору. Уже через несколько дней "сине-желтые" начнут готовиться к важному матчу отбора на Евро-2024.

Новые игроки заменят в команде футболистов, которые получили травмы, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

Читайте также:

Тренерский штаб Сергея Реброва принял решение вызвать на сбор в испанской Марбелье, который начнется 14 марта, еще двух игроков. Ими стали защитник киевского "Динамо" Алексанлр Тымчик и хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк.

Александр Тымчик в форме "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Подготовка к важному матчу

Уже 21 марта сборной Украины сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной поединок отбора на Евро-2024. Победитель этой пары встретится с национальной командой Исландии и Израиля в матче за путевку на континентальное первенство.

После травмы Виктора Цыганкова в сборную Украины были вызваны Александр Тымчик и Алексей Гуцуляк. Защитник "Динамо" сыграл уже 15 матчей и забил гол в составе национальной команды. Полузащитник "Днепра-1" еще не выходил на поле в официальных матчах за сборную Украины.

В сезоне 2023/2024 Тымчик сыграл за "Динамо" 13 матчей и забил два гола. Гуцуляк в составе "Днепра-1" провел 22 поединка во всех турнирах, записал на свой счет пять мячей и одну результативную передачу.

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб.

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне.

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость.

Дани Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда.