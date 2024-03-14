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Цыганков до сих пор не вернулся к тренировкам в Жироне

14 марта 2024 15:47
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Агабекян Карен
редактор
Цыганков до сих пор не вернулся к тренировкам в Жироне
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков еще не восстановился после травмы, полученной в матче против "Осасуны" (2:0). Информация о сроках его восстановления пока умалчивается руководством клуба.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес подтвердил, что Виктор еще не тренируется с командой. Слова специалиста передает журналист Нил Сола.

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Что с Цыганковым

По причине отсутствия Цыганкова в тренировочном процессе неизвестно сыграет ли он 16 марта против "Хетафе" в чемпионате Испании.

"Цыганков остается под вопросом на матч с Хетафе. Он сегодня не тренировался", — сказал Мичел.

Цыганкова после матча с "Хетафе" ждут в расположении сборной Украины, которой предстоит сыграть в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. 21 марта подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной. В случае победы в полуфинале украинцы сыграют с победителем матча Израиль — Исландия.

Для подстраховки Цыганкова в национальную сборную вызван игрок "Днепра-1" Алексей Гуцуляк.

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Мичел Санчес

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