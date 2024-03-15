Жена Цыганкова показала, как футболист поправляется после травмы

Виктор Цыганков с женой Романой. Фото: instagram.com/manaromana8/

Романа Цыганкова дала болельщикам сборной Украины надежду на то, что ее муж сможет сыграть в ближайших матчах национальной команды. Виктор Цыганков сумел избежать тяжелой травмы.

Полузащитник "Жироны" уже тренируется в спортзале, сообщила Романа Цыганкова на своей странице в Instagram.

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В поединке 28 тура испанской Ла Лиги "Жирона" обыграла дома "Осасуну" со счетом 2:0. Виктор Цыганков сделал в этом поединке результативную передачу и получил травму, из-за которой досрочно покинул поле.

Романа и Виктор Цыганковы в спортзале. Фото: instagram.com/manaromana8/

Как себя чувствует Цыганков

После замены украинский футболист выглядел расстроенным на скамейке запасных. Его левая нога распухла после ушиба, не помог даже холодный компресс.

Однако новость о тяжелой травме Виктора не подтвердилась. Цыганков сумел избежать серьезного повреждения.

Романа Цыганкова опубликовала снимок, на котором позирует с мужем в спортзале. Они выглядят довольными и вполне здоровыми. На ноге Виктора не заметны последствия травмы. Не исключено, что он сможет сыграть за сборную Украины в отборочном матче Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.

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