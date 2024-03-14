Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов — где и когда смотреть онлайн трансляцию
В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 плей-офф. Уже завтра, 15 марта жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала турнира определит пары соперников.
Фаворитом на победу в ЛЧ является мадридский "Реал", напоминает портал Новини.LIVE.
В швейцарском городе Ньон 15 марта состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Начало церемонии запланировано на 13:00 по киевскому времени. Болельщики смогут наблюдать за ходом жеребьевки на официальном сайте УЕФА.
Участники 1/4 Лиги чемпионов
За победу в ЛЧ продолжают бороться три испанские команды, по два представителя Англии и Германии, а также французский "ПСЖ".
Участники четвертьфинала ЛЧ:
- "Арсенал" (Англия);
- "Манчестер Сити" (Англия);
- "Барселона" (Испания);
- "Реал" (Мадрид, Испания);
- "Атлетико" (Мадрид, Испания);
- "Бавария" (Германия);
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
- "ПСЖ" (Франция).
Поединки 1/4 Лиги чемпионов пройдут 9, 10, 16 и 17 апреля. Полуфиналы турнира запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.
Напомним, Довбик летом переедет в АПЛ — "Жирона" заработает большие деньги.
Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.
Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.
"ПСЖ" может заплатить за звезду "Ливерпуля" 140 млн евро.
Забарный впервые забил в АПЛ — видео гола, оценка за матч.
Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.
Читайте Новини.LIVE!