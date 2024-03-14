Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов — где и когда смотреть онлайн трансляцию

Марко Ройс радует победе "Боруссии". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 плей-офф. Уже завтра, 15 марта жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала турнира определит пары соперников.

Фаворитом на победу в ЛЧ является мадридский "Реал", напоминает портал Новини.LIVE.

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В швейцарском городе Ньон 15 марта состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Начало церемонии запланировано на 13:00 по киевскому времени. Болельщики смогут наблюдать за ходом жеребьевки на официальном сайте УЕФА.

Диего Симеоне аплодирует футболистам "Атлетико". Фото: Reuters/Juan Medina

Участники 1/4 Лиги чемпионов

За победу в ЛЧ продолжают бороться три испанские команды, по два представителя Англии и Германии, а также французский "ПСЖ".

Участники четвертьфинала ЛЧ:

"Арсенал" (Англия);

"Манчестер Сити" (Англия);

"Барселона" (Испания);

"Реал" (Мадрид, Испания);

"Атлетико" (Мадрид, Испания);

"Бавария" (Германия);

"Боруссия" (Дортмунд, Германия);

"ПСЖ" (Франция).

Игроки "Арсенала" празднуют гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Поединки 1/4 Лиги чемпионов пройдут 9, 10, 16 и 17 апреля. Полуфиналы турнира запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

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