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Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов — где и когда смотреть онлайн трансляцию

14 марта 2024 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов — где и когда смотреть онлайн трансляцию
Марко Ройс радует победе "Боруссии". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 плей-офф. Уже завтра, 15 марта жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала турнира определит пары соперников. 

Фаворитом на победу в ЛЧ является мадридский "Реал", напоминает портал Новини.LIVE. 

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В швейцарском городе Ньон 15 марта состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Начало церемонии запланировано на 13:00 по киевскому времени. Болельщики смогут наблюдать за ходом жеребьевки на официальном сайте УЕФА. 

Диего Симеоне
Диего Симеоне аплодирует футболистам "Атлетико". Фото: Reuters/Juan Medina

Участники 1/4 Лиги чемпионов 

За победу в ЛЧ продолжают бороться три испанские команды, по два представителя Англии и Германии, а также французский "ПСЖ". 

Участники четвертьфинала ЛЧ: 

  • "Арсенал" (Англия);
  • "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Барселона" (Испания);
  • "Реал" (Мадрид, Испания);
  • "Атлетико" (Мадрид, Испания);
  • "Бавария" (Германия);
  • "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
  • "ПСЖ" (Франция). 
Арсенал
Игроки "Арсенала" празднуют гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Поединки 1/4 Лиги чемпионов пройдут 9, 10, 16 и 17 апреля. Полуфиналы турнира запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле. 

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Реал Мадрид
Жеребьевка

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