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Гризманн оскорбил Санчеса из Интера во время серии пенальти

14 марта 2024 10:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гризманн оскорбил Санчеса из Интера во время серии пенальти
Антуан Гризманн во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и миланским "Интером" произошел скандальный эпизод. Во время серии пенальти лидер "матрасников" Антуан Гризманн дал волю эмоциям. 

Французский форвард грубо оскорбил соперника, сообщает Marca

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"Интер" выиграл первый матч 1/8 Лиги чемпионов у "Атлетико" со счетом 1:0. Итальянцы первыми забили гол и в ответной встрече на поле соперника. Однако затем Антуан Гризманн и Мемфис Депай забили два мяча за "матрасников". Игра перешла к дополнительным таймам, а потом и к серии пенальти. 

Гризманн и Симеоне
Гризманн и тренер "Атлетико" Симеоне. Фото: Reuters/Juan Medina

Хроника скандала в матче ЛЧ 

Гризманн наблюдал за серией одиннадцатиметровых ударов со скамейки запасных. Тренер "Атлетико" Диего Симеоне заменил форварда во время экстра-тайма. Антуан сильно переживал, что привело к некрасивому поступку с его стороны. 

Алексис Санчес
Алексис Санчес после промаха. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Когда чилийский форвард "Интера" Алексис Санчес неудачно пробил пенальти в руки вратарю "Атлетико", Гризманн принялся оскорблять соперника. Француз выкрикивал оскорбления в адрес Санчеса и скамейки запасных итальянского клуба. После финального свистка, который ознаменовал выход "Атлетико" в четвертьфинал Лиги чемпионов, Антуан так и не извинился перед соперником. 

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скандал
спорт
футбол
Лига чемпионов
Интер
Антуан Гризманн
Атлетико Мадрид

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