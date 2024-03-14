Гризманн оскорбил Санчеса из Интера во время серии пенальти

Антуан Гризманн во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina

В матче Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и миланским "Интером" произошел скандальный эпизод. Во время серии пенальти лидер "матрасников" Антуан Гризманн дал волю эмоциям.

Французский форвард грубо оскорбил соперника, сообщает Marca.

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"Интер" выиграл первый матч 1/8 Лиги чемпионов у "Атлетико" со счетом 1:0. Итальянцы первыми забили гол и в ответной встрече на поле соперника. Однако затем Антуан Гризманн и Мемфис Депай забили два мяча за "матрасников". Игра перешла к дополнительным таймам, а потом и к серии пенальти.

Гризманн и тренер "Атлетико" Симеоне. Фото: Reuters/Juan Medina

Хроника скандала в матче ЛЧ

Гризманн наблюдал за серией одиннадцатиметровых ударов со скамейки запасных. Тренер "Атлетико" Диего Симеоне заменил форварда во время экстра-тайма. Антуан сильно переживал, что привело к некрасивому поступку с его стороны.

Алексис Санчес после промаха. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Когда чилийский форвард "Интера" Алексис Санчес неудачно пробил пенальти в руки вратарю "Атлетико", Гризманн принялся оскорблять соперника. Француз выкрикивал оскорбления в адрес Санчеса и скамейки запасных итальянского клуба. После финального свистка, который ознаменовал выход "Атлетико" в четвертьфинал Лиги чемпионов, Антуан так и не извинился перед соперником.

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