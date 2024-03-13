Тренер Арсенала Артета оказался в эпицентре скандала в матче с Порту
В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и португальским "Порту" произошла скандальная ситуация. Наставник "канониров" Микель Артета оскорбил своего визави.
Тренер "Порту" Сержиу Консейсау рассказал об инциденте в интервью A Bola.
В ответном матче 1/8 ЛЧ "Арсенал" обыграл "Порту" со счетом 1:0. По сумме двух поединков "канониры" сравнялись с "драконами" (1:1). Игра перешла в серию пенальти, в которой лондонцы оказались сильнее (4:2).
Скандальное поведение Артеты
Матч запомнил эпизодом, главным фигурантом которого стал наставник "Арсенала". Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау рассказал о неспортивном поведении Артеты. Во время поединка наставник "канониров" оскорбил тренера "Порту" и его семью.
"В какой-то момент он просто развернулся к нашей скамейке запасных и высказал очень обидные вещи. Они касались не только меня, но и тех, кого уже нет с нами. Я посоветовал Артете заниматься своим делом, у него и без того хватает проблем", — рассказал Консейсау.
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