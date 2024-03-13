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Тренер Арсенала Артета оказался в эпицентре скандала в матче с Порту

13 марта 2024 12:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер Арсенала Артета оказался в эпицентре скандала в матче с Порту
Микель Артета радуется победе в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и португальским "Порту" произошла скандальная ситуация. Наставник "канониров" Микель Артета оскорбил своего визави. 

Тренер "Порту" Сержиу Консейсау рассказал об инциденте в интервью A Bola

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В ответном матче 1/8 ЛЧ "Арсенал" обыграл "Порту" со счетом 1:0. По сумме двух поединков "канониры" сравнялись с "драконами" (1:1). Игра перешла в серию пенальти, в которой лондонцы оказались сильнее (4:2). 

Артета и Консейсау
Ссора Артеты и Консейсау. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Скандальное поведение Артеты 

Матч запомнил эпизодом, главным фигурантом которого стал наставник "Арсенала". Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау рассказал о неспортивном поведении Артеты. Во время поединка наставник "канониров" оскорбил тренера "Порту" и его семью. 

"В какой-то момент он просто развернулся к нашей скамейке запасных и высказал очень обидные вещи. Они касались не только меня, но и тех, кого уже нет с нами. Я посоветовал Артете заниматься своим делом, у него и без того хватает проблем", — рассказал Консейсау. 

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футбол
Лига чемпионов
Арсенал
Микель Артета
Порту

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