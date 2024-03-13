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Тренер Арсенала Артета опинився в епіцентрі скандалу у матчі з Порту

13 березня 2024 12:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Арсенала Артета опинився в епіцентрі скандалу у матчі з Порту
Мікель Артета радіє перемозі у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів між лондонським "Арсеналом" і португальським "Порту" сталася скандальна ситуація. Наставник "канонірів" Мікель Артета образив свого візаві.

Тренер "Порту" Сержіу Консейсау розповів про інцидент в інтерв'ю A Bola.

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У матчі-відповіді 1/8 ЛЧ "Арсенал" обіграв "Порту" з рахунком 1:0. За сумою двох поєдинків "каноніри" зрівнялися із "драконами" (1:1). Гра перейшла в серію пенальті, в якій лондонці виявилися сильнішими (4:2).

Артета та Консейсау
Сварка Артети та Консейсау. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Скандальна поведінка Артети

Матч запам'ятав епізодом, головним фігурантом якого став наставник "Арсеналу". Головний тренер "Порту" Сержіу Консейсау розповів про неспортивну поведінку Артети. Під час поєдинку наставник "канонірів" образив тренера "Порту" та його родину.

"У якийсь момент він просто розвернувся до нашої лави запасних і висловив дуже образливі речі. Вони стосувалися не тільки мене, а й тих, кого вже немає з нами. Я порадив Артеті займатися своєю справою, у нього і без того вистачає проблем", — розповів Консейсау.

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скандал
спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Арсенал
Мікель Артета
Порту

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