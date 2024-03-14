Грізманн образив Санчеса з Інтера під час серії пенальті

Антуан Грізманн під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

У матчі Ліги чемпіонів між мадридським "Атлетіко" та міланським "Інтером" стався скандальний епізод. Під час серії пенальті лідер "матрацників" Антуан Грізманн дав волю емоціям.

Французький форвард грубо образив суперника, повідомляє Marca.

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"Інтер" виграв перший матч 1/8 Ліги чемпіонів у "Атлетіко" з рахунком 1:0. Італійці першими забили гол і у зустрічі у відповідь на полі суперника. Однак потім Антуан Грізманн та Мемфіс Депай забили два м'ячі за "матрацників". Гра перейшла до додаткових тайм, а потім і до серії пенальті.

Грізманн та тренер "Атлетіко" Сімеоне. Фото: Reuters/Juan Medina

Хроніка скандалу у матчі ЛЧ

Грізманн спостерігав за серією одинадцятиметрових ударів з лави запасних. Тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне замінив форварда під час екстратайму. Антуан дуже переживав, що призвело до негарного вчинку з його боку.

Алексіс Санчес після промаху. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Коли чилійський форвард "Інтера" Алексіс Санчес невдало пробив пенальті в руки воротареві "Атлетіко", Грізманн почав ображати суперника. Француз вигукував образи на адресу Санчеса та лави запасних італійського клубу. Після фінального свистка, який ознаменував вихід "Атлетіко" до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, Антуан так і не перепросив перед суперником.

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