Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів — де і коли дивитись онлайн трансляцію
У Лізі чемпіонів завершилася стадія 1/8 плей-офф. Вже завтра, 15 березня жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу турніру визначить пари суперників.
Фаворитом на перемогу у ЛЧ є мадридський "Реал", нагадує портал Новини.LIVE.
У швейцарському місті Ньон 15 березня відбудеться жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Початок церемонії заплановано на 13:00 за київським часом. Уболівальники зможуть спостерігати за перебігом жеребкування на офіційному сайті УЄФА.
Учасники 1/4 Ліги чемпіонів
За перемогу в ЛЧ продовжують боротися три іспанські команди, по два представники Англії та Німеччини, а також французький "ПСЖ".
Учасники чвертьфіналу ЛЧ:
- "Арсенал" (Англія);
- "Манчестер Сіті" (Англія);
- "Барселона, Іспанія);
- "Реал" (Мадрид, Іспанія);
- "Атлетіко" (Мадрид, Іспанія);
- "Баварія" (Німеччина);
- "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина);
- "ПСЖ" (Франція).
Поєдинки 1/4 Ліги чемпіонів пройдуть 9, 10, 16 та 17 квітня. Півфінали турніру заплановані на 30 квітня, 1, 7 та 8 травня. Фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" у Стамбулі.
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