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Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів — де і коли дивитись онлайн трансляцію

14 березня 2024 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів — де і коли дивитись онлайн трансляцію
Марко Ройс святкує перемогу "Боруссії". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У Лізі чемпіонів завершилася стадія 1/8 плей-офф. Вже завтра, 15 березня жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу турніру визначить пари суперників.

Фаворитом на перемогу у ЛЧ є мадридський "Реал", нагадує портал Новини.LIVE. 

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У швейцарському місті Ньон 15 березня відбудеться жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Початок церемонії заплановано на 13:00 за київським часом. Уболівальники зможуть спостерігати за перебігом жеребкування на офіційному сайті УЄФА.

Дієго Сімеоне
Дієго Сімеоне аплодує футболістам "Атлетіко". Фото: Reuters/Juan Medina

Учасники 1/4 Ліги чемпіонів

За перемогу в ЛЧ продовжують боротися три іспанські команди, по два представники Англії та Німеччини, а також французький "ПСЖ".

Учасники чвертьфіналу ЛЧ:

  • "Арсенал" (Англія);
  • "Манчестер Сіті" (Англія);
  • "Барселона, Іспанія);
  • "Реал" (Мадрид, Іспанія);
  • "Атлетіко" (Мадрид, Іспанія);
  • "Баварія" (Німеччина);
  • "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина);
  • "ПСЖ" (Франція).
Арсенал
Гравці "Арсеналу" святкують гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Поєдинки 1/4 Ліги чемпіонів пройдуть 9, 10, 16 та 17 квітня. Півфінали турніру заплановані на 30 квітня, 1, 7 та 8 травня. Фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" у Стамбулі.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Жеребкування

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