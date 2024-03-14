Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів — де і коли дивитись онлайн трансляцію

Марко Ройс святкує перемогу "Боруссії". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

У Лізі чемпіонів завершилася стадія 1/8 плей-офф. Вже завтра, 15 березня жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу турніру визначить пари суперників.

Фаворитом на перемогу у ЛЧ є мадридський "Реал", нагадує портал Новини.LIVE.

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У швейцарському місті Ньон 15 березня відбудеться жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Початок церемонії заплановано на 13:00 за київським часом. Уболівальники зможуть спостерігати за перебігом жеребкування на офіційному сайті УЄФА.

Дієго Сімеоне аплодує футболістам "Атлетіко". Фото: Reuters/Juan Medina

Учасники 1/4 Ліги чемпіонів

За перемогу в ЛЧ продовжують боротися три іспанські команди, по два представники Англії та Німеччини, а також французький "ПСЖ".

Учасники чвертьфіналу ЛЧ:

"Арсенал" (Англія);

"Манчестер Сіті" (Англія);

"Барселона, Іспанія);

"Реал" (Мадрид, Іспанія);

"Атлетіко" (Мадрид, Іспанія);

"Баварія" (Німеччина);

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина);

"ПСЖ" (Франція).

Гравці "Арсеналу" святкують гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Поєдинки 1/4 Ліги чемпіонів пройдуть 9, 10, 16 та 17 квітня. Півфінали турніру заплановані на 30 квітня, 1, 7 та 8 травня. Фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" у Стамбулі.

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