Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Carl Recine

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував результати жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Суперником англійської команди стане мадридський "Реал".

Каталонський фахівець залишився незадоволеним жеребкуванням, повідомив інсайдер Фабриціо Романо.

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У п'ятницю, 15 березня, у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфінальних пар Ліги чемпіонів. Чинні переможці турніру зіграють проти мадридського "Реалу". Тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вже втомився проти протистояння з іспанським грандом.

Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Гвардіола розкритикував УЄФА

Каталонський наставник із нетерпінням чекає, коли процедуру голосування почне проводити комп'ютер. Тренеру набрид "людський фактор", через який результати жеребкування стають передбачуваними.

"Манчестер Сіті" та "Реал" зустрічалися у півфіналі ЛЧ у сезоні 2021/2022. Мадридці перемогли у двох матчах із загальним рахунком 6:5 (3:4, 3:1). Вже через рік "бланкос" програли "містянам" у півфіналі турніру із загальним рахунком 1:5. І ось команди знову зустрінуться.

Гвардіола заявив, що Ліга чемпіонів стала "турніром "Реалу" і навіть "Манчестер Сіті" доведеться зіграти з мадридцями в третьому сезоні поспіль. Тренер сподівається, що його команда буде в хорошій формі під час цього протистояння. Для Гвардіоли важливо, що матч у відповідь відбудеться в Англії.

Перші чвертьфінали ЛЧ відбудуться 9 та 10 квітня, зустрічі у відповідь проведуть 16 і 17 квітня. Переможець пари "Ман Сіті" — "Реал" зіграє з переможцем пари "Арсенал" — "Баварія".

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