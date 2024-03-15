Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер arrow

Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер

15 березня 2024 20:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер
Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував результати жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Суперником англійської команди стане мадридський "Реал".

Каталонський фахівець залишився незадоволеним жеребкуванням, повідомив інсайдер Фабриціо Романо.

Читайте також:

У п'ятницю, 15 березня, у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфінальних пар Ліги чемпіонів. Чинні переможці турніру зіграють проти мадридського "Реалу". Тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вже втомився проти протистояння з іспанським грандом.

Манчестер сіті
Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Гвардіола розкритикував УЄФА

Каталонський наставник із нетерпінням чекає, коли процедуру голосування почне проводити комп'ютер. Тренеру набрид "людський фактор", через який результати жеребкування стають передбачуваними.

"Манчестер Сіті" та "Реал" зустрічалися у півфіналі ЛЧ у сезоні 2021/2022. Мадридці перемогли у двох матчах із загальним рахунком 6:5 (3:4, 3:1). Вже через рік "бланкос" програли "містянам" у півфіналі турніру із загальним рахунком 1:5. І ось команди знову зустрінуться.

Гвардіола заявив, що Ліга чемпіонів стала "турніром "Реалу" і навіть "Манчестер Сіті" доведеться зіграти з мадридцями в третьому сезоні поспіль. Тренер сподівається, що його команда буде в хорошій формі під час цього протистояння. Для Гвардіоли важливо, що матч у відповідь відбудеться в Англії.

Перші чвертьфінали ЛЧ відбудуться 9 та 10 квітня, зустрічі у відповідь проведуть 16 і 17 квітня. Переможець пари "Ман Сіті" — "Реал" зіграє з переможцем пари "Арсенал" — "Баварія".

Нагадаємо, Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.

Дружина Циганкова показала, як футболіст видужує після травми.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця. 

Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Мудрик подешевшав на 5 млн, а Забарний росте як "на дріжджах" — оновлено ціни АПЛ

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Хосеп Гвардіола
Жеребкування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб