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Майк Тайсон показав феноменальні навички перед поверненням на ринг — відео

14 березня 2024 14:11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон показав феноменальні навички перед поверненням на ринг — відео
Ветеран боксерського рингу Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Майк Тайсон у віці 57 років проведе професійний бій. Суперником "домінатора" 90-х стане 27-річний блогер Джейк Пол.

Наразі Тайсон активно готується до бою та показує відео тренувань у соцмережах.

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A post shared by Mike Tyson (@miketyson)

Майк Тайсон все ще здатний вибухати

Якщо у свої найкращі часи Тайсона вистачало на шість вибухових раундів, то через 25 років він зможе видати жорстку хвилину. Якщо взяти здатність вибухати, то "Залізний Майк" все ще добре себе показує.

Тайсон планував провести бій у 2024 році, але очікувалася його участь на одному із шоу у Саудівській Аравії. Проте легенду змогли переманити на Netflix, де вирішили зайти на боксерський ринок та нав'язати конкуренцію ESPN, DAZN та Amazon.

Тайсон крайній професійний поєдинок провів у червні 2005 року, програвши Кевіну Макбрайду. 2020 року він повернувся заради виставкового бою з Роєм Джонсом. У тому поєдинку не вдалося визначити найсильнішого.

На початку березня Джейк Пол нокаутував у першому раунді професійного боксера Райана Бурленда. Для нього це дев'ята перемога, шоста дострокова. Єдиний поєдинок він програв Томмі Ф'юрі.

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бокс
Майк Тайсон
професійний бокс
Джейк Пол

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