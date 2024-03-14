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Майк Тайсон показал феноменальные навыки перед возвращением на ринг — видео

14 марта 2024 14:11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон показал феноменальные навыки перед возвращением на ринг — видео
Ветеран боксерского ринга Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон в возрасте 57 лет проведет профессиональный бой. Соперником "доминатора" 90-х станет 27-летний блогер Джейк Пол.

Сейчас Тайсон активно готовится к бою и показывает видео тренировок в соцсетях.

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A post shared by Mike Tyson (@miketyson)

Майк Тайсон все еще способен взрываться

Если в свои лучшие времена Тайсона хватало на шесть взрывных раундов, то спустя 25 лет он сможет выдать жесткую минуту. Если взять способность взрываться, то "Железный Майк" все еще хорошо себя показывает.

Тайсон планировал провести бой в 2024 году, но ожидалось его участие на одном из шоу в Саудовской Аравии. Однако легенду смогли переманить на Netflix, где решили зайти на боксерский рынок и навязать конкуренцию ESPN, DAZN и Amazon.

Тайсон крайний профессиональный поединок провел в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В 2020 году он вернулся ради выставочного боя с Роем Джонсом. В том поединке не удалось определить сильнейшего.

В начале марта Джейк Пол нокаутировал в первом раунде профессионального боксера Райана Бурленда. Для него это девятая победа, шестая досрочная. Единственный поединок он проиграл Томми Фьюри.

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Майк Тайсон
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Джейк Пол

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