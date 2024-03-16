Траоре готовится к трансферу из Шахтера в известный клуб

Лассина Траоре забивает гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Один из форвардов донецкого "Шахтера" Лассина Траоре стал приоритетной трансферной целью известного клуба из Нидерландов. "Горняки" могут получить по игроку предложение уже в ближайшее время.

"Шахтер" не сможет заработать на трансфере Траоре столько, сколько потратил на игрока, сообщает Football Transfers.

Читайте также:

Нидерландский клуб АЗ из Алкмара ищет нового результативного форварда. Летом команда продаст Вангелиса Павлидиса и хочет его заменить трансфером Лассины Траоре. "Шахтер" может отпустить ивуарийского футболиста, если АЗ предложит приемлемую сумму компенсации.

Лассина Траоре перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Трансфер Траоре из "Шахтера"

Павлидис стал главной звездой атак АЗ Алкмар последних сезонов. Нидерландский клуб может заработать на его продаже больше 20 млн евро. Уже сейчас АЗ получил несколько запросов на трансфер греческого футболиста.

Приоритетным кандидатом на позицию, которая скоро станет вакантной, в АЗ считают форварда "Шахтера" Траоре. Нидерландцы предложат "горнякам" семь миллионов евро за Лассину. Летом 2021 года донецкий клуб выкупил его контракт у "Аякса" за десять миллионов.

Лассина Траоре празднует победу. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Не известно, согласится ли "Шахтер" на условия АЗ Алкмар. Траоре много времени проводит в лазарете из-за регулярных травм. В этом сезоне африканец сыграл семь матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В недавнем товарищеском матче с "Карпатами" Лассина оформил дубль.

Напомним, Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.

Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.

"Динамо" отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника.

Довбик летом переедет в АПЛ — "Жирона" заработает большие деньги.

Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер.