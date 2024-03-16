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Траоре готується до трансферу із Шахтаря до відомого клубу

16 березня 2024 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Траоре готується до трансферу із Шахтаря до відомого клубу
Лассіна Траоре забиває гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із форвардів донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре став пріоритетною трансферною метою відомого клубу з Нідерландів. "Гірники" можуть отримати пропозицію по гравцю вже найближчим часом.

"Шахтар" не зможе заробити на трансфері Траоре стільки, скільки витратив на запрошення гравця, повідомляє Football Transfers.

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Нідерландський клуб АЗ з Алкмару шукає нового результативного форварда. Влітку команда продасть Вангеліса Павлідіса та хоче його замінити трансфером Лассіни Траоре. "Шахтар" може відпустити івуарійського футболіста, якщо АЗ запропонує прийнятну суму компенсації.

Лассіна Траоре
Лассіна Траоре перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Трансфер Траоре з "Шахтаря"

Павлідіс став головною зіркою атак АЗ Алкмар останніх сезонів. Нідерландський клуб може заробити на його продажу понад 20 млн євро. Вже зараз АЗ отримав декілька запитів на трансфер грецького футболіста.

Пріоритетним кандидатом на позицію, яка незабаром стане вакантною, в АЗ вважають форварда "Шахтаря" Траоре. Нідерландці запропонують "гірникам" сім мільйонів євро за Лассіну. Влітку 2021 року донецький клуб викупив його контракт у "Аякса" за десять мільйонів.

Лассіна Траоре
Лассіна Траоре святкує перемогу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Не відомо, чи погодиться "Шахтар" на умови АЗ Алкмар. Траоре багато часу проводить у лазареті через регулярні травми. Цього сезону африканець зіграв сім матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу. У недавньому товариському матчі із "Карпатами" Лассіна оформив дубль.

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