Захисник Шахтаря чекає трансфер до турецького клубу

Марлон у роздягальні "Шахтаря" після виграного трофею. Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Футболіст донецького "Шахтаря" Марлон Сантос може розпочати наступний сезон у відомому клубі. Досвідченого бразильця чекають у чемпіонаті Туреччини.

"Гірники" отримають за свого футболіста декілька мільйонів євро, повідомляє Fanatik.

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Марлон перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року. Вже за рік 28-річний бразилець був змушений виїхати з України разом із сім'єю. "Гірники" орендували гравця "Флуміненсе".

Марлон Сантос у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Трансфер Марлона до "Трабзонспору"

Вже за декілька місяців досвідчений захисник може перейти до турецького клубу. Цього сезону Марлон майже втратив місце в основному складі "Флуміненсе" і не входить до планів тренерського штабу бразильського клубу.

Марлон Сантос у матчі чемпіонату Бразилії. Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Марлон не збирається повертатися до України, але готовий прийняти пропозицію "Трабзонспору". Турки гарантують гравцеві місце в основному складі, а "Шахтар" може отримати за свого футболіста від двох до трьох мільйонів євро.

Контракт Марлона із донецьким клубом розрахований до літа 2026 року.

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