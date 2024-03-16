Захисник Шахтаря чекає трансфер до турецького клубу
Футболіст донецького "Шахтаря" Марлон Сантос може розпочати наступний сезон у відомому клубі. Досвідченого бразильця чекають у чемпіонаті Туреччини.
"Гірники" отримають за свого футболіста декілька мільйонів євро, повідомляє Fanatik.
Марлон перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року. Вже за рік 28-річний бразилець був змушений виїхати з України разом із сім'єю. "Гірники" орендували гравця "Флуміненсе".
Трансфер Марлона до "Трабзонспору"
Вже за декілька місяців досвідчений захисник може перейти до турецького клубу. Цього сезону Марлон майже втратив місце в основному складі "Флуміненсе" і не входить до планів тренерського штабу бразильського клубу.
Марлон не збирається повертатися до України, але готовий прийняти пропозицію "Трабзонспору". Турки гарантують гравцеві місце в основному складі, а "Шахтар" може отримати за свого футболіста від двох до трьох мільйонів євро.
Контракт Марлона із донецьким клубом розрахований до літа 2026 року.
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