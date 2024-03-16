Защитник Шахтера ждет трансфер в турецкий клуб

Марлон в раздевалке "Шахтера" после выигранного трофея. Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Футболист донецкого "Шахтера" Марлон Сантос может начать следующий сезон в известном клубе. Опытного бразильца ждут в чемпионате Турции.

"Горняки" получат за своего футболиста несколько миллионов евро, сообщает Fanatik.

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Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021 года. Уже через год 28-летний бразилец был вынужден уехать из Украины вместе с семьей. "Горняки" арендовали игрока "Флуминенсе".

Марлон Сантос в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Трансфер Марлона в "Трабзонспор"

Уже через несколько месяцев опытный защитник может перейти в турецкий клуб. В этом сезоне Марлон почти потерял место в основном составе "Флуминенсе" и не входит в планы тренерского штаба бразильского клуба.

Марлон Сантос в матче чемпионата Бразилии. Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Марлон не собирается возвращаться в Украину, но готов принять предложение "Трабзонспора". Турки гарантируют игроку место в основном составе, а "Шахтер" может получить за своего футболиста от двух до трех миллионов евро.

Контракт Марлона с донецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

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