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Майк Тайсон з погрозами звернувся до блогера Джейка Пола

17 березня 2024 08:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Майк Тайсон з погрозами звернувся до блогера Джейка Пола
Майк Тайсон. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

57-річна легенда хевівейту американець Майк Тайсон звернувся до 27-річного ютубера  Джейка Пола. "Залізний Майк" запевнив, що всерйоз готується до очної битви, яка відбудеться 20 липня на величезному стадіоні AT&T в Арлінгтоні у США.

Відповідні відео Майк опублікував у Твіттері, передає Новини.LIVE.

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На цих матеріалах Тайсон тішить фанів яскравими відео. Наприклад, про те, як непросто тренеру Рафаелю Кордейро тримати його на лапах.

А ще легендарний боксер жорстко звернувся до опонента — вирішив про всяк випадок уточнити у Пола: 

"Ти ще не передумав зв'язуватися зі мною?", — запитав Майк.

Раніше Тайсон дав зрозуміти, що "Весілля тільки почалося". Він планував провести бій у 2024 році, але очікувалася його участь на  одному із шоу у Саудівській Аравії. Проте легенду змогли переманити на Netflix, де вирішили зайти на боксерський ринок та нав'язати конкуренцію ESPN, DAZN та Amazon.

Повернення легенди

Поки що останній професійний поєдинок американець провів у червні 2005 року, програвши Кевіну Макбрайду. 2020 року він повернувся заради виставкового бою з Роєм Джонсом. У тому поєдинку не вдалося визначити найсильнішого.

Водночас, на початку березня Джейк Пол нокаутував у першому раунді професійного боксера Райана Бурленда. Для нього це дев'ята перемога, шоста дострокова. Єдиний поєдинок він програв Томмі Ф'юрі.

Нагадаємо, Траоре готується до трансферу із "Шахтаря" до відомого клубу. 

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блогери
бокс
Майк Тайсон
Джейк Пол

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