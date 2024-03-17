Майк Тайсон з погрозами звернувся до блогера Джейка Пола

Майк Тайсон. Фото: Reuters

57-річна легенда хевівейту американець Майк Тайсон звернувся до 27-річного ютубера Джейка Пола. "Залізний Майк" запевнив, що всерйоз готується до очної битви, яка відбудеться 20 липня на величезному стадіоні AT&T в Арлінгтоні у США.

Відповідні відео Майк опублікував у Твіттері, передає Новини.LIVE.

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А ще легендарний боксер жорстко звернувся до опонента — вирішив про всяк випадок уточнити у Пола:

"Ти ще не передумав зв'язуватися зі мною?", — запитав Майк.

Раніше Тайсон дав зрозуміти, що "Весілля тільки почалося". Він планував провести бій у 2024 році, але очікувалася його участь на одному із шоу у Саудівській Аравії. Проте легенду змогли переманити на Netflix, де вирішили зайти на боксерський ринок та нав'язати конкуренцію ESPN, DAZN та Amazon.

Повернення легенди

Поки що останній професійний поєдинок американець провів у червні 2005 року, програвши Кевіну Макбрайду. 2020 року він повернувся заради виставкового бою з Роєм Джонсом. У тому поєдинку не вдалося визначити найсильнішого.

Водночас, на початку березня Джейк Пол нокаутував у першому раунді професійного боксера Райана Бурленда. Для нього це дев'ята перемога, шоста дострокова. Єдиний поєдинок він програв Томмі Ф'юрі.

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